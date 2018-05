Robin Soderling: “Nessuno pensava che avrei potuto battere Nadal al Roland Garros. Coppa Davis? Giusto cambiar qualcosa ma non bisogna rompere la tradizione”

Ha chiuso la carriera 7 anni fa con il titolo colto a Bastad. Un’allarmante forma di mononucleosi lo ha poi tenuto fermo ai box per diverso tempo sino a quando è stato costretto a fine 2015 ad annunciare il ritiro ufficiale al tennis giocato. Robin Soderling nel frattempo si è dedicato allo sviluppo al suo marchio RS-pong ed è diventato da qualche mese a questa parte coach di Elias Ymer. In un’intervista rilasciata al quotidiano spagnolo Marca, lo svedese ha analizzato i suoi ultimi attimi da giocatore e il momento attuale del tennis mondiale. “Sono molto impegnato in questa fase della mia vita – dichiara Soderling -. Mi sto dedicando al mio marchio e sto seguendo anche Elias Ymer, l’attuale numero uno svedese. Viaggio un po’ con lui e lo aiuto ad allenarsi, questo perché non ho mai voluto allontanarmi dallo sport che amo. Il tennis di oggi? Djokovic, Nadal e Federer hanno dominato per diverso tempo e sono tra i tre migliori tennisti di sempre. Premesso questo, data la loro età, è importante per il tennis che nuove stelle come Zverev o Kyrgios possano farsi valere quanto prima”.

Soderling è stato interrogato anche sui possibili stravolgimenti futuri della Coppa Davis. “È una buona idea cambiare qualcosa anche se credo che le modifiche di cui ho sentito parlare siano estreme. Mi piace l’atmosfera in Davis e non sono affatto convinto che sia corretto rompere questa tradizione. Accorciare le partite al meglio dei tre set e giocare la manifestazione ogni due anni potrebbe essere una soluzione”.

Nel 2009 lo svedese si rese protagonista al Roland Garros di un successo che sconvolse le gerarchie di quell’edizione. Batté infatti a sorpresa Rafael Nadal quando solamente qualche settimana prima ci perse nettamente a Roma. “Ricordo che al terzo turno sconfissi Ferrer, andai in conferenza stampa e la prima domanda che mi fecero fu se Nadal avrebbe poi vinto il Roland Garros. Nessuno credeva in me. Questa è stata un’ulteriore motivazione che mi ha aiutato a ottenere la vittoria”.