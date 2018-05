ITF Junior Salsomaggiore: le dichiarazioni di Federica Sacco dopo la vittoria su Pigato

Federica Sacco si è ritagliata un posto nelle semifinali del torneo Internazionale Giovanile Bayer di Salsomaggiore Terme. Nei quarti di finale della manifestazione, giunta quest’anno alla trentacinquesima edizione, la tennista napoletana, classe 2002, ha superato in tre set Lisa Pigato col punteggio di 5-7 6-2 6-4.

Nella giornata di sabato, Federica se la vedrà per la prima volta in carriera con la polacca Martyna Kubka, vittoriosa quest’oggi in due rapidi set (6-2 6-2) su Matilde Mariani. A giocare la seconda semifinale, invece, saranno Federica Rossi e Taisya Pachkaleva, terza favorita del seeding: c’è la possibilità, dunque, di assistere ad un derby azzurro nella finale in programma domenica pomeriggio.

Da due giorni a questa parte si sta giocando interamente al circolo del Cabriolo in condizioni indoor. Questo, effettivamente, potrebbe aver danneggiato le giocatrici che prediligono giocare, in questa parte della stagione, sulla terra battuta all’aperto ma, a causa del maltempo, gli organizzatori non hanno avuto altre soluzioni.

Al termine dell’incontro vinto con Lisa Pigato, Federica Sacco ci ha riassunto in breve le sue sensazioni e l’andamento della partita: “All’inizio pensavo di essere in assoluto controllo perché mi sono portata avanti per 5-2 e servizio, ma non ho fatto in tempo a calare un attimo d’intensità e rallentare il gioco che la mia avversaria mi ha subito rimontato ed è riuscita a portare a casa la frazione.

Nelle prime battute del secondo set non ho fatto altro che pensare alle occasioni sprecate in precedenza… Dopo qualche game, sono riuscita fortunatamente a scrollarmi di dosso quanto accaduto e sono tornata a giocare al mio livello, trovando ottime sensazioni e riuscendo ad allungare il match al terzo. Qui è stata una lotta, sia io che Lisa abbiamo avuto tante occasioni ma sono stata brava io ad approfittare di un suo piccolo calo sul 4-4, riuscendo a toglierle il servizio e tenerlo poi successivamente chiudendo per 6-4“.

“Sono contentissima della reazione e del modo in cui ho interpretato la partita. E’ stato un match difficilissimo, sia sotto l’aspetto tattico, sia sotto quello emotivo; sono soddisfatta e fiduciosa in vista delle semifinali“, ha concluso la giocatrice italiana alla quale va un grande in bocca al lupo per la partita di domani.

Da Salsomaggiore, l’inviato Lorenzo Carini