WTA Praga: Camila Giorgi in semifinale. Fuori Jasmine Paolini

Jasmine Paolini è uscita di scena nei quarti di finale del torneo WTA International di Praga.

Alla sua prima volta tra le migliori otto in un torneo del circuito maggiore, la 22enne di Castelnuovo Garfagnana, numero 144 del ranking mondiale, ripescata in tabellone come lucky loser, ha ceduto per 64 63, in un’ora e venti minuti di gioco, alla cinese Shuai Zhang, numero 31 del ranking mondiale e sesta testa di serie.

Camila Giorgi, invece, è approdata alle semifinali.

La 26enne di Macerata, numero 58 Wta, ha sconfitto nei quarti di finale l’australiana Samantha Stosur, numero 57 del ranking mondiale, in due rapidi set.

Domani in semifinale sfiderà [7] Mihaela Buzarnescu classe 1988 e n.37 WTA.

WTA Prague International | Terra | $250.000 – Quarti di Finale

Centre Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [8] Katerina Siniakova vs [2] Petra Kvitova



2. [6] Shuai Zhang vs [LL] Jasmine Paolini



3. Kristyna Pliskova vs [7] Mihaela Buzarnescu



4. Samantha Stosur vs Camila Giorgi



Court 1 – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Andrea Sestini Hlavackova / Renata Voracova vs [3] Nicole Melichar / Kveta Peschke



Il match deve ancora iniziare