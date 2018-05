Combined Madrid: Non ci saranno Stan Wawrinka e Serena Williams

Dal 22 febbraio, ritiro a Marsiglia dopo nemmeno un’ora di gioco contro il bielorusso Ilya Ivashka, non scende in campo per una partita ufficiale, ma per Stan Wawrinka non è ancora venuto il momento di fare il suo grande ritorno sul circuito. La direzione del Masters 1000 di Madrid ha infatti annunciato il forfait del vodese per il torneo in cui aveva giocato la finale nel 2013.

Operatosi alla fine dello scorso anno in due occasioni al ginocchio sinistro, Iron Stan non ha ancora ritrovato la migliore condizione, malgrado sia tornato ad affidarsi alle cure di Magnus Norman, come evidenziato da una foto sui social della scorsa settimana. Tra i tornei a cui Wawrinka dovrebbe partecipare in estate figura anche Gstaad (23-29 luglio), ma la sua presenza sarà ufficializzata solo domani con una conferenza stampa.

Non sarà del torneo nemmeno Serena Williams alla ricerca della miglior condizione fisica dopo il complicatissimo rientro nel circuito tentato con scarsi risultati a Indian Wells e Miami.