Roland Garros: Entry list Qualificazioni. Ecco gli azzurri al via

ROLAND GARROS (CL) /128

Roland Garros

Date: 5/21/2018 Original Cut Off: 224 – Ranking Date: 1/05/2018

1 FABBIANO, Thomas 100

2 BERRETTINI, Matteo 102

3 NORRIE, Cameron GBR 103

4 FRATANGELO, Bjorn USA 105

5 DUCKWORTH, James AUS 105PR

6 BEMELMANS, Ruben BEL 106

7 MAHUT, Nicolas FRA 107

8 ELIAS, Gastao POR 108

9 DE MINAUR, Alex AUS 111

10 IVASHKA, Ilya BLR 112

11 TRAVAGLIA, Stefano 113

12 DANIEL, Taro JPN 114

13 MELZER, Gerald AUT 115

14 HEMERY , Calvin FRA 116

15 KUDLA, Denis USA 117

16 HANFMANN, Yannick GER 118

17 MADEN, Yannick GER 119

18 RAMANATHAN, Ramkumar IND 120

19 DUTRA SILVA, Rogerio BRA 121

20 KLIZAN, Martin SVK 122

21 SMYCZEK, Tim USA 123

22 POLANSKY, Peter CAN 124

23 HALYS, Quentin FRA 125

24 STAKHOVSKY, Sergiy UKR 126

25 KOVALIK, Jozef SVK 127

26 BERLOCQ, Carlos ARG 128

27 GRANOLLERS, Marcel ESP 129

28 YOUNG, Donald USA 130

29 MONTEIRO, Thiago BRA 131

30 ANDUJAR, Pablo ESP 132

31 ZOPP, Jurgen EST 133

32 ANDREOZZI, Guido ARG 134

33 YMER, Elias SWE 135

34 MOUTET, Corentin FRA 136

35 LAAKSONEN, Henri SUI 137

36 KAVCIC, Blaz SLO 138

37 OFNER, Sebastian AUT 139

38 MMOH, Michael USA 140

39 SONEGO, Lorenzo 141

40 BUBLIK, Alexander KAZ 142

41 SOUSA, Pedro POR 143

42 VATUTIN, Alexey RUS 144

43 MELZER, Jurgen AUT 145PR

44 MCDONALD, Mackenzie USA 146

45 AREVALO, Marcelo ESA 147

46 MENENDEZ-MACEIRAS, Adrian ESP 148

47 SOEDA, Go JPN 149

48 GOMBOS, Norbert SVK 150

49 ESCOBEDO, Ernesto USA 151

50 KOKKINAKIS, Thanasi AUS 152

51 BOLELLI, Simone 153

52 JUNG, Jason TPE 154

53 BROADY, Liam GBR 155

54 MORAING, Mats GER 156

55 MARTIN, Andrej SVK 157

56 DELLIEN, Hugo BOL 158

57 BROWN, Dustin GER 159

58 PAUL, Tommy USA 160

59 MUNAR, Jaume ESP 161

60 KING, Darian BAR 162

61 BACHINGER, Matthias GER 163

62 BALAZS, Attila HUN 165

63 ROBERT, Stephane FRA 167

64 POLMANS, Marc AUS 168

65 NOVIKOV, Dennis USA 169

66 KING, Kevin USA 170

67 BOLT, Alex AUS 171

68 ITO, Tatsuma JPN 172

69 DE SCHEPPER, Kenny FRA 173

70 KLAHN, Bradley USA 174

71 KOZLOV, Stefan USA 175

72 GUNNESWARAN, Prajnesh IND 176

73 SAFWAT, Mohamed EGY 177

74 HURKACZ, Hubert POL 178

75 PELIWO, Filip CAN 179

76 KUBLER, Jason AUS 180

77 GALOVIC, Viktor CRO 182

78 OTTE, Oscar GER 183

79 EUBANKS, Christopher USA 184

80 TABERNER, Carlos ESP 185

81 TRUNGELLITI, Marco ARG 186

82 KING, Evan USA 187

83 GIRALDO, Santiago COL 187PR

84 AUGER-ALIASSIME, Felix CAN 188

85 SAKHAROV, Gleb FRA 189

86 GULBIS, Ernests LAT 190

87 NAPOLITANO, Stefano 191

88 OPELKA, Reilly USA 192

89 RUUD, Casper NOR 193

90 SANTILLAN, Akira AUS 194

91 LONDERO, Juan Ignacio ARG 195

92 BAGNIS, Facundo ARG 196

93 RUBIN, Noah USA 197

94 NOVAK, Dennis AUT 198

95 MARCHENKO, Illya UKR 198PR

96 GIANNESSI, Alessandro 199

97 SMITH, John-Patrick AUS 201

98 KECMANOVIC, Miomir SRB 202

99 BONZI, Benjamin FRA 203

100 KWON, Soonwoo KOR 204

101 OJEDA LARA, Ricardo ESP 206

102 DOMINGUES, Joao POR 207

103 MILOJEVIC, Nikola SRB 208

104 LOPEZ PEREZ, Enrique ESP 209

105 TOMIC, Bernard AUS 210

106 OLIVO, Renzo ARG 211

107 MAJCHRZAK, Kamil POL 212

108 ROBREDO, Tommy ESP 213

109 GARIN, Christian CHI 214

110 LESTIENNE, Constant FRA 215

111 OLIVEIRA, Goncalo POR 216

112 BELLUCCI, Thomaz BRA 217

113 CARUSO, Salvatore 218

114 LEE, Duckhee KOR 219

115 KAMKE, Tobias GER 220

116 KRSTIN, Pedja SRB 221

117 GRIEKSPOOR, Tallon NED 222

118 PAVLASEK, Adam CZE 223

119 GERASIMOV, Egor BLR 224

Alternates