WTA Praga: Camila Giorgi ai quarti di finale. Benissimo Jasmine Paolini

Camila Giorgi conquista i quarti di finale nel torneo WTA International di Praga.

La 26enne di Macerata, numero 58 Wta, ha superato la tedesca Tamara Korpatsch, numero 151 del ranking mondiale, ripescata in tabellone come lucky loser con il risultato di 64 62.

Nei quarti di finale Camila Giorgi sfiderà una tra Stosur o Denisa Allertova.

Jasmine Paolini approda per la prima volta in carriera nei quarti in un torneo del circuito maggiore.

La 22enne di Castelnuovo Garfagnana, numero 144 del ranking mondiale, ripescata in tabellone come lucky loser e protagonista al primo turno dell’eliminazione (76 63 in poco meno di due ore di partita) della russa Daria Kasatkina, numero 15 del ranking mondiale e terza testa di serie, ha sconfitto slovacca Anna Karolina Schmiedlova, numero 86 del ranking mondiale in due rapidi set.

Nei quarti di finale la Paolini ora sfiderà Shuai Zhang classe 1989 e n.31 WTA.

WTA Prague International | Terra | $250.000 – 2° Turno

