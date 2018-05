ITF Junior Salsomaggiore: quante sorprese nel Day-2, Pigato e Rossi già ai quarti

Sta entrando nel vivo la trentacinquesima edizione del Torneo Internazionale Giovanile Bayer di Salsomaggiore Terme. Nella giornata odierna, la seconda dedicata agli incontri del tabellone principale, hanno fatto il loro esordio alcuni dei giocatori più attesi, a partire dal numero tre del seeding maschile Pavel Shumeiko, passando per il terzo favorito Carlos Sanchez Jover fino ad arrivare alle giovani azzurre Matilde Mariani (proveniente dalle qualificazioni) e Federica Sacco.

Da segnalare che nel torneo femminile già due giocatrici, entrambe italiane, hanno strappato il pass per i quarti di finale.

ANDALORO-ARNABOLDI, DOPPIO SPRINT CHE VALE GLI OTTAVI – Tocca a Fabrizio Andaloro e Federico Arnaboldi, cugino dell’ex Top-200 Andrea, aprire il programma sui campi 1 e 2, rispettivamente contro l’ucraino Shumeiko, terza testa di serie, ed il cileno Sebastian Welch, numero sedici del torneo.

Al primo basta davvero poco per interrompere la corsa del suo avversario: punteggio finale di 6-2 6-2 in favore di Andaloro; continua il momento piuttosto negativo di Shumeiko che centra così il quarto ko consecutivo, il terzo all’esordio, nel circuito under 18.

Molto più lottato, e più bello da vedere, lo scontro tra Arnaboldi e Welch, con l’azzurro che si impone per 6-3 3-6 6-3 dopo oltre due ore di gioco e si qualifica per gli ottavi di finale.

MARIANI-SACCO, CHE SORPRESE – Matilde Mariani continua la sua corsa a Salsomaggiore Terme. La sedicenne azzurra ha vinto il quarto match consecutivo nel G2 emiliano: dopo aver brillantemente superato le qualificazioni, Matilde ha lasciato le briciole alla peruviana Romina Ccuno, settima testa di serie, nel match d’esordio del tabellone principale (6-3 6-1). Al secondo ostacolo se la vedrà con Costanza Traversi.

Sorride anche Federica Sacco: la giocatrice classe 2002, allieva di Lino Sorrentino, ha battuto in due parziali (7-5 6-2) la finlandese Oona Orpana, sesta favorita del seeding, e si è regalata un interessante derby con Cristina Elena Tiglea al prossimo turno.

PIGATO-ROSSI, AVANTI TUTTA – La marcia di Lisa Pigato e Federica Rossi sembra non volersi fermare qui. La prima, ieri vittoriosa sulla francese Lancelot in tre set, si è resa protagonista dell’eliminazione della numero uno del torneo Joanna Garland: a dire il vero, la tennista di Taipei si è ritirata nel corso del decimo gioco del primo set (punteggio di 5-4 per l’azzurra) per un problema fisico, spalancando dunque la strada alla giovane classe 2003 che attende ora la vincente di Sacco-Tiglea ai quarti di finale.

Nel tardo pomeriggio, sotto una fitta pioggia, Federica Rossi vince il derby con Aurora Zantedeschi e si qualifica per i quarti, dove affronterà la vincente di Martins-Sato: la 16enne di Sondrio incontra qualche difficoltà nelle fasi iniziali del match, recupera da 0-3 nel primo set e, da qui in poi, entra in pieno controllo della partita, chiudendo con lo score di 6-4 6-2.

Da Salsomaggiore, l’inviato Lorenzo Carini