Challenger Busan, Bordeaux, Heilbronn, Samarkand e Lisbon: Entry list

Settimana 14-20 Maggio 2018

BUSAN , Korea (H) $150,000+H

BORDEAUX , France (CL) €106,000+H

HEILBRONN , Germany (CL) €85,000+H

SAMARKAND , Uzbekistan (CL) $75,000+H

LISBON , Portugal (CL) €43,000+H

Busan CH, Korea $150,000+H

Date: 5/14/2018 Original Cut Off: 292 Ranking Date: 4/23/2018

81 Ebden, Matthew (AUS)

82 Pospisil, Vasek (CAN)

83 Bhambri, Yuki (IND)

96 Sela, Dudi (ISR)

98 Thompson, Jordan (AUS)

105 Lacko, Lukas (SVK)

112 Lu, Yen-Hsun (TPE)

141 McDonald, Mackenzie (USA)

145 Soeda, Go (JPN)

154 Jung, Jason (TPE)

176 Ito, Tatsuma (JPN)

178 Peliwo, Filip (CAN)

199 Schnur, Brayden (CAN)

217 Lee, Duckhee (KOR)

228 Smith, John-Patrick (AUS)

230 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

253 Zhang, Ze (CHN)

268 Purcell, Max (AUS)

271 Whittington, Andrew (AUS)

277 Wu, Di (CHN)

278 Takahashi, Yusuke (JPN)

292 Uchida, Kaichi (JPN)

Bordeaux CH, France €106,000+H

Date: 5/14/2018 Original Cut Off: 166 Ranking Date: 4/23/2018

73 Herbert, Pierre-Hugues (FRA)

77 Carballes Baena, Roberto (ESP)

85 Chardy, Jeremy (FRA)

97 Albot, Radu (MDA)

106 Fratangelo, Bjorn (USA)

109 Mahut, Nicolas (FRA)

119 Hemery, Calvin (FRA)

120 Kudla, Denis (USA)

123 Smyczek, Tim (USA)

124 Polansky, Peter (CAN)

125 Dutra Silva, Rogerio (BRA)

126 Monteiro, Thiago (BRA)

127 Andreozzi, Guido (ARG)

128 Berlocq, Carlos (ARG)

137 Moutet, Corentin (FRA)

140 Klizan, Martin (SVK)

143 Bublik, Alexander (KAZ)

149 Escobedo, Ernesto (USA)

150 Kokkinakis, Thanasi (AUS)

161 Paul, Tommy (USA)

165 Klahn, Bradley (USA)

166 Kozlov, Stefan (USA)

Heilbronn CH, Germany €85,000+H

Date: 5/14/2018 Original Cut Off: 205 Ranking Date: 4/23/2018

78 Vesely, Jiri (CZE)

94 Millman, John (AUS)

121 Hanfmann, Yannick (GER)

133 Zopp, Jurgen (EST)

134 Maden, Yannick (GER)

135 Laaksonen, Henri (SUI)

138 Vatutin, Alexey (RUS)

144 Mmoh, Michael (USA)

147 Gombos, Norbert (SVK)

151 Menendez-Maceiras, Adrian (ESP)

156 Moraing, Mats (GER)

158 Otte, Oscar (GER)

160 Brown, Dustin (GER)

162 Giannessi, Alessandro

164 Bachinger, Matthias (GER)

167 Novikov, Dennis (USA)

170 Rola, Blaz (SLO)

171 King, Darian (DOM)

184 Taberner, Carlos (ESP)

202 Londero, Juan Ignacio (ARG)

204 Lopez Perez, Enrique (ESP)

205 Ruud, Casper (NOR)

Samarkand CH, Uzbekistan $75,000+H

Date: 5/14/2018 Original Cut Off: 331 Ranking Date: 4/23/2018

163 Balazs, Attila (HUN)

182 Hurkacz, Hubert (POL)

200 Gerasimov, Egor (BLR)

203 Milojevic, Nikola (SRB)

219 Nagal, Sumit (IND)

221 Ignatik, Uladzimir (BLR)

224 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

241 Setkic, Aldin (BIH)

242 Harris, Lloyd (RSA)

247 Petrovic, Danilo (SRB)

250 Yang, Tsung-Hua (TPE)

272 Munoz de la Nava, Daniel (ESP)

274 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

294 Zekic, Miljan (SRB)

300 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

301 Basso, Andrea

309 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

312 Gakhov, Ivan (RUS)

320 Cachin, Pedro (ARG)

321 Vanni, Luca

323 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

331 Scholtz, Nicolaas (RSA)

Lisbon CH, Portugal €43,000+H

Date: 5/14/2018 Original Cut Off: 212 Ranking Date: 4/23/2018

102 Djere, Laslo (SRB)

111 Elias, Gastao (POR)

114 De Minaur, Alex (AUS)

116 Melzer, Gerald (AUT)

118 Sousa, Pedro (POR)

136 Ofner, Sebastian (AUT)

142 Arevalo, Marcelo (ESA)

157 Broady, Liam (GBR)

169 Robert, Stephane (FRA)

172 Dellien, Hugo (BOL)

174 Munar, Jaume (ESP)

185 King, Evan (USA)

186 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

187 Sakharov, Gleb (FRA)

190 Domingues, Joao (POR)

193 Santillan, Akira (JPN)

195 Novak, Dennis (AUT)

201 Kecmanovic, Miomir (SRB)

207 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

210 Olivo, Renzo (ARG)

211 Robredo, Tommy (ESP)

212 Oliveira, Goncalo (POR)

Alternates