Cecchinato e Quinzi: è il momento della svolta?

Per differenti motivi Marco Cecchinato e Gianluigi Quinzi sono fra i tennisti italiani che creano sempre più discussioni fra gli appassionati, due giocatori destinati senza se e senza ma a fare “rumore”: il Ceck è spesso stato tacciato in maniera non proprio benevola di essere un giocatore con evidenti limiti legati alla terra rossa, sua superficie favorita, e con un livello non proprio da circuito maggiore, mentre di Quinzi si è sempre parlato (finora…) come di un talento incompiuto, una grande promessa del nostro tennis che non ha risposto alla tante, troppe attese dei tifosi tennistici, subito pronti a celebrarlo per un trionfo a Wimbledon da junior (ma quanti juniores non compiono poi il salto di qualità che li porti al professionismo?) ma ugualmente giudici severi nel parlare di un atleta senza voglia, con poca garra e senza la minima intenzione di sacrificarsi e sudare su un campo da tennis, sicuro che un future, un challenger e l’attuale classifica rispecchino poco o niente il suo reale valore.

Nella domenica più dolce del tennis azzurro del 2018 le cose potrebbero però essere cambiate: Cecchinato, perdente fortunato, ha vinto il suo primo torneo ATP in quel di Budapest, sfruttando si una buona occasione a livello di tabellone ma confermando anche i confortanti miglioramenti messi in mostra nelle ultime settimane, imitato da un Quinzi che si è sbloccato con il successo challenger di Francavilla e prova, finalmente, a dare un senso alla propria giovane carriera. C’è ancora tanta strada da fare, percorsi diversi ma che sembrano adesso aver imboccato la giusta direzione.

Ammesso che il tennista siciliano sia giocatore esclusivamente da terra battuta (e non ne sono così convinto…), mi chiedo perché continuare a rimarcarlo, spesso con toni dispregiativi, come se fosse il primo giocatore italiano a trovarsi bene soprattutto su terra battuta: Cecchinato è un tennista che butta l’anima in campo, che da anni migliora e che ha intrapreso un percorso di crescita costante. Piuttosto che celebrarlo…lo critichiamo. Speriamo che Budapest abbia dato una marcia in più al giocatore ma anche zittito molti superficiali detrattori. I progressi sono evidenti, chi non li vede è perché non li vuole vedere.

Per quanto riguarda Quinzi, la sua è sicuramente una vittoria importante e che può dare fiducia in primis a Gianluigi stesso, ma solamente il tempo ci dirà cosa ne sarà del Quinzi tennista ambizioso: lui deve giocare di più, provare a dare un seguito degno di nota a questa vittoria, salendo in classifica e avendo la possibilità di calcare quei palcoscenici da top100, che sono sicuro lui crede di meritare da tempo. Cresca, faccia fatica sul campo e vada avanti per la sua strada senza distrazioni: intanto siamo a 3 titoli vinti quest’anno, aumentando il numero di tornei disputati e mantenendo un buon livello nelle prestazioni, la sua seconda vita sportiva potrebbe cominciare a prendere una piega interessante. Personalmente a Francavilla ho visto un GQ molto più centrato rispetto al passato e con un tennis assai migliorato.

Che Budapest e Francavilla siano quindi due punti di partenza per dei magnifici viaggi tennistici.

Alessandro Orecchio