Salsomaggiore under 18: Nell’attesa dei big brilla la piccola Noskova

La prima giornata del torneo ha avuto un programma ridotto per permettere ai ragazzi che hanno superato le qualificazioni di riposare e che ha dato spazio in tarda serata anche ai doppi. Tutto regolare invece per il femminile dove purtroppo si è verificata la sconfitta di Giulia Peoni n°4 del torneo , sconfitta più dal dolore al gomito che dalla sua rivale. La Peoni ha vinto a fatica il primo set poi si è spenta progressivamente sino al ritiro sul 1 a 4 nel terzo set. Una bella sorpresa la vittoria di Aurora Zantedeschi sulla slovacca Morvayova n°5 del torneo. La 17enne veronese ha disputato una gran partita vincendo in tre set su una rivale più quotata. Bene anche l’esordio della spezzina Costanza Traversi che lasciato appena tre giochi alla russa Vinnik . Una certa curiosità per l’esordio di Linda Noskova , 13enne della Rep.Ceka . Un vero talento , finalista a Tarbes nel più importante torneo under 14 d’Europa , la piccola Linda ha avuto una wild card dagli organizzatori grazie a Fabio Della Vida manager e grande conoscitore del tennis juniores . La Noskova ha sconfitto al terzo set Enola Chiesa di tre anni più grande . Tra i ragazzi buon esordio di Federico Arnaboldi come pure quello di Leonardo Malgaroli che ha ribaltato un match in salita contro il canadese Draxl. Domani da seguire i match di Filippo Moroni opposto al britannico Hersey e di Giulio Zeppieri che dovrà vedersela con lo spagnolo Izquierdo.

Risultati : 1°turno Boys : Arnaboldi (Ita) b Kim (Sui) 6/3 6/1;Izquierdo (Spa) b Leustian (Usa) 6/4 6/0;Di Nocera (Ita) b Lanz (Sui) 6/4 7/6 (6);Malgaroli (Ita) b Draxl (Can) 2/6 7/5 6/2;Hersey (Gbr) b Holis (Cze) 6/1 7/5;Von der Schulenburg (Sui) b Vianello (Ita)6/3 5/7 7/6 (6) ; Arnaldi (Ita) b Tacchi (Arg) 6/2 7/6;Kolasinski (Pol) b Huang (Can) 6/3 2/6 6/4.

1° turno Girls : Gardland (Usa) b Galindo (Gua) 6/0 6/0;Kubka (Pol) b Peoni (Ita) 6/7 (11) 6/3 4/1 rit.;Zantedeschi (Ita) b Morvayova (Svk) 5/7 6/0 6/3;Tiglea (Ita) b Astigarra (Spa) 6/4 6/2;Rossi (Ita) b Dawson (Usa) 6/2 6/1;Bahn (Ind) b Arulla Di Palma (Spa) 3/6 6/3 6/4;Noskova (Cze) b Chiesa (Ita)6/4 4/6 6/3 ;Martins (Gbr) b Tcherkes Zade (Ita)6/4 4/6 6/3.