ATP Barcellona: Undicesimo sigillo per Rafael Nadal

Per l’undicesima volta in carriera Rafa Nadal (ATP 1) ha scritto il proprio nome nell’albo d’oro dell’ATP 500 di Barcellona. Nella finale sulla terra catalana il maiorchino non ha lasciato nessuna speranza al 19enne greco Stefanos Tsitsipas (63), spazzato via con un limpido 6-2 6-1 in 1h18′ di gioco.

Per il mancino di Manacor, che in semifinale aveva tagliato il traguardo delle 400 vittorie sulla terra, si tratta del 77o torneo conquistato in carriera, il 55o sulla superficie prediletta. Inoltre grazie a questa vittoria, Nadal conserva il primo posto nel ranking ATP per un’altra settimana: i punti di margine su Roger Federer (2) restano sempre 100.

ATP Barcelona 500 | Terra | e2.510.900 – Finali

PISTA RAFA NADAL – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Aisam-Ul-Haq Qureshi / Jean-Julien Rojer vs Feliciano Lopez / Marc Lopez



2. [1] Rafael Nadal vs Stefanos Tsitsipas (non prima ore: 16:00)