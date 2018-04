ATP Budapest: Oggi si decide il titolo. Marco Cecchinato aspetta il finalista. Live dettagliato

ATP Budapest 250 | Terra | e501.345 – Finali

Center Court – Ora italiana: 12:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. John Millman vs [5] Aljaz Bedene



ATP Budapest John Millman John Millman 0 2 7 0 Aljaz Bedene [5] • Aljaz Bedene [5] 0 6 6 0 Match sospeso - Oscurità Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 A. Bedene 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 A. Bedene 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 6-6 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 5-6 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 4-3 → 4-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Bedene 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 3-1 → 3-2 A. Bedene 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 J. Millman 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Bedene 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Millman 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. Bedene 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 J. Millman 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 A. Bedene 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-4 → 2-4 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 A. Bedene 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Bedene 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 J. Millman 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

2. Dominic Inglot / Franko Skugor vs [4] Matwe Middelkoop / Andres Molteni (non prima ore: 13:00)



Il match deve ancora iniziare

3. John Millman OR [5] Aljaz Bedene vs [LL] Marco Cecchinato (non prima ore: 15:00)