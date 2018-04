ATP Monaco di Baviera: Il Tabellone Principale. Fabio Fognini sfiderà Marco Cecchinato al primo turno

ATP Munich 250 | Terra | e501.345

(1) Zverev, Alexander vs Bye

(WC) Hanfmann, Yannick vs Baghdatis, Marcos

Qualifier vs Struff, Jan-Lennard

(SE) Maden, Yannick vs (8) Sugita, Yuichi

(4) Chung, Hyeon vs Bye

Kukushkin, Mikhail vs (WC) Bachinger, Matthias

Mayer, Florian vs Qualifier

Basic, Mirza vs (7) Monfils, Gael

(5) Fognini, Fabio vs (SE) Cecchinato, Marco

Fucsovics, Marton vs Pella, Guido

Marterer, Maximilian vs Qualifier

Bye vs (3) Schwartzman, Diego

(6) Kohlschreiber, Philipp vs Karlovic, Ivo

Zverev, Mischa vs (PR) Haider-Maurer, Andreas

(WC) Ruud, Casper vs Qualifier

Bye vs (2) Bautista Agut, Roberto