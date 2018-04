WTA Rabat: Il Tabellone di Quali. Presenza di Martina Trevisan

WTA Rabat International | Terra | $250.000

(1) Blinkova, Anna vs Seguel, Daniela

Soler-Espinosa, Sílvia vs (WC) Samir, Sandra

Garcia Perez, Georgina vs Trevisan, Martina

Aksu, Ayla vs (8) Krejcikova, Barbora

(2) Dolehide, Caroline vs Ferro, Fiona

Georges, Myrtille vs Ponchet, Jessika

Dulgheru, Alexandra vs (WC) Charif, Salma

(WC) Udvardy, Panna vs (6) Teichmann, Jil

(3) Kovinic, Danka vs Stollar, Fanny

Wallace, Isabelle vs Zanevska, Maryna

Benoit, Marie vs Tan, Harmony

Schoofs, Bibiane vs (5) Zidansek, Tamara

(4) Rus, Arantxa vs Jabeur, Ons

Badosa Gibert, Paula vs Eraydin, Basak

Soylu, Ipek vs Cabrera, Lizette

Perrin, Conny vs (7) Frech, Magdalena