Challenger Francavilla al Mare: Il programma dei Quarti di Finale

CENTER COURT – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Filippo Baldi vs [Q] Antoine Hoang

2. [WC] Gianluigi Quinzi vs [WC] Andrea Pellegrino (non prima ore: 14:00)

3. Casper Ruud vs Matteo Donati (non prima ore: 16:30)

GRANDSTAND – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [LL] Kimmer Coppejans vs Tallon Griekspoor

2. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [WC] Julian Ocleppo / Andrea Vavassori

3. [4] Denys Molchanov / Igor Zelenay vs [2] Ariel Behar / Maximo Gonzalez