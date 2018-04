Challenger Roma Garden, Aix en Provence, Karshi, Braga e Gimcheon: Entry list

Settimana 07-13 Maggio 2018

AIX EN PROVENCE , France (CL) €127,000+H

ROME Garden , Italy (CL) €64,000+H

KARSHI , Uzbekistan (H) $75,000+H

BRAGA , Portugal (CL) €43,000+H

GIMCHEON , Korea (H) $50,000+H

Aix-en-Provence CH, France

Date: 5/7/2018 Original Cut Off: 174 Ranking Date: 4/16/2018

84 Chardy, Jeremy (FRA)

91 Millman, John (AUS)

96 Albot, Radu (MDA)

104 Norrie, Cameron (GBR)

114 Berlocq, Carlos (ARG)

121 Stakhovsky, Sergiy (UKR)

124 Polansky, Peter (CAN)

126 Monteiro, Thiago (BRA)

130 Hemery, Calvin (FRA)

133 Ymer, Elias (SWE)

134 Otte, Oscar (GER)

139 Ofner, Sebastian (AUT)

143 Bublik, Alexander (KAZ)

147 Gombos, Norbert (SVK)

149 Escobedo, Ernesto (USA)

158 Moraing, Mats (GER)

161 Andreozzi, Guido (ARG)

162 Brown, Dustin (GER)

163 Paul, Tommy (USA)

165 Klahn, Bradley (USA)

170 Kozlov, Stefan (USA)

174 De Schepper, Kenny (FRA)

Karshi CH, Uzbekistan

Date: 5/7/2018 Original Cut Off: 352 Ranking Date: 4/16/2018

185 Hurkacz, Hubert (POL)

198 Milojevic, Nikola (SRB)

204 Gerasimov, Egor (BLR)

217 Ignatik, Uladzimir (BLR)

227 Setkic, Aldin (BIH)

240 Harris, Lloyd (RSA)

242 Nedovyesov, Aleksandr (KAZ)

244 Ilkel, Cem (TUR)

254 Yang, Tsung-Hua (TPE)

275 Boluda-Purkiss, Carlos (ESP)

296 Uchida, Kaichi (JPN)

301 Gabashvili, Teymuraz (RUS)

302 Basso, Andrea

309 Moriya, Hiroki (JPN)

319 Ortega-Olmedo, Roberto (ESP)

321 Gakhov, Ivan (RUS)

323 Kravchuk, Konstantin (RUS)

324 Vanni, Luca

326 Karlovskiy, Evgeny (RUS)

327 Vilella Martinez, Mario (ESP)

334 Aragone, JC (USA)

352 Bega, Alessandro

Rome CH, Italy

Date: 5/7/2018 Original Cut Off: 232 Ranking Date: 4/16/2018

100 Cecchinato, Marco

102 Djere, Laslo (SRB)

108 Bemelmans, Ruben (BEL)

113 Daniel, Taro (JPN)

118 Halys, Quentin (FRA)

132 Maden, Yannick (GER)

144 Bolelli, Simone

145 Martin, Andrej (SVK)

152 Kovalik, Jozef (SVK)

164 Giannessi, Alessandro

183 Galovic, Viktor (CRO)

184 Balazs, Attila (HUN)

189 Olivo, Renzo (ARG)

191 Trungelliti, Marco (ARG)

210 Pavlasek, Adam (CZE)

218 Londero, Juan Ignacio (ARG)

220 Millot, Vincent (FRA)

222 Arnaboldi, Andrea

225 Kolar, Zdenek (CZE)

226 Safwat, Mohamed (EGY)

231 Dellien, Hugo (BOL)

232 Krstin, Pedja (SRB)

Gimcheon CH, Korea $50,000+H

Date: 5/7/2018 Original Cut Off: 273 Ranking Date: 4/16/2018

77 Pospisil, Vasek (CAN)

78 Ebden, Matthew (AUS)

83 Bhambri, Yuki (IND)

94 Sela, Dudi (ISR)

98 Lu, Yen-Hsun (TPE)

99 Thompson, Jordan (AUS)

106 Lacko, Lukas (SVK)

127 Kavcic, Blaz (SLO)

138 Soeda, Go (JPN)

142 McDonald, Mackenzie (USA)

146 Ito, Tatsuma (JPN)

155 Jung, Jason (TPE)

176 Kubler, Jason (AUS)

180 Peliwo, Filip (CAN)

199 Schnur, Brayden (CAN)

208 Kwon, Soonwoo (KOR)

228 Uchiyama, Yasutaka (JPN)

238 Smith, John-Patrick (AUS)

248 Zhang, Ze (CHN)

249 Wu, Di (CHN)

255 Purcell, Max (AUS)

273 Whittington, Andrew (AUS)

Braga CH

Date: 5/7/2018 Original Cut Off: 245 Ranking Date: 4/16/2018

110 Elias, Gastao (POR)

112 de Minaur, Alex (AUS)

115 Melzer, Gerald (AUT)

119 Sousa, Pedro (POR)

169 Robert, Stephane (FRA)

175 Auger-Aliassime, Felix (CAN)

188 Sakharov, Gleb (FRA)

192 King, Evan (USA)

194 Novak, Dennis (AUT)

201 Ruud, Casper (NOR)

205 Domingues, Joao (POR)

206 Ojeda Lara, Ricardo (ESP)

212 Oliveira, Goncalo (POR)

213 Kamke, Tobias (GER)

215 Nagal, Sumit (IND)

221 Martinez, Pedro (ESP)

235 Harrison, Christian (USA)

237 Collarini, Andrea (ARG)

243 Hoang, Antoine (FRA)

245 Bourgue, Mathias (FRA)

