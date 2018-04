ITF Junior Salsomaggiore: Noskova, tredicenne dal gran futuro. Ok Malgaroli e Pigato

Ha preso ufficialmente il via la trentacinquesima edizione del torneo internazionale giovanile “Bayer” di Salsomaggiore Terme.

Nella giornata di oggi, lunedì 30 aprile, sui campi in terra battuta del TC Salsomaggiore, e in due circoli limitrofi, sono scesi in campo i giocatori che non hanno disputato le qualificazioni e, nel caso del torneo maschile, hanno riposato le teste di serie che possono beneficiare di un bye al primo turno.

LEONARDO MALGAROLI, GRAN COLPO – In avvio di giornata arriva subito un’ottima notizia per i colori italiani. Sul Campo 1, il 15enne Malgaroli, in tabellone con una wild card, perde malamente il primo set contro il canadese Draxl, ma non si dà per vinto e riesce a rimettere la situazione in parità. Nel parziale decisivo, il giovane lombardo parte forte e non lascia scampo all’avversario, che dopo oltre due ore di battaglia si vede costretto ad alzare bandiera bianca: 2-6 7-5 6-2 il punteggio finale.

LINDA NOSKOVA, IL FUTURO È DALLA TUA PARTE – Nata in Repubblica Ceca il 17 novembre 2004, numero due d’Europa tra le under 14 e recente finalista del prestigioso torneo di Tarbes: è questo l’identikit di Linda Noskova, la più giovane giocatrice di scena a Salsomaggiore.

Linda si presenta in Emilia con una semifinale in un G2 slovacco alle spalle e la consapevolezza di avere tutte le carte in regola per ritagliarsi il ruolo di outsider per la seconda volta consecutiva: tra le under 18, è infatti la seconda esperienza assoluta per la giovane ceca che gioca già alla pari con tenniste di quattro anni più grandi.

Noskova, dotata di un fisico molto snello ma, allo stesso tempo, di un gioco molto potente, richiama l’attenzione del pubblico salsese che segue con trepidazione il suo incontro con l’azzurra Enola Chiesa: sotto per 2-4 nel primo set, la 13enne conquista quattro giochi di fila e fa sua la frazione. L’avversaria non molla e riesce a pareggiare i conti, ma nel parziale decisivo è la grinta di Noskova ad avere la meglio: 6-4 4-6 6-3, prossimo turno contro la vincente di Paoletti-Pachkaleva.

MARATONE VINCENTI PER PIGATO E ZANTEDESCHI – Lisa Pigato e Aurora Zantedeschi hanno strappato il pass per il secondo turno del torneo di Salsomaggiore. La prima, seguita a bordocampo da papà Ugo, ha vinto una grandissima, e piacevolissima, battaglia con la francese Olympe Lancelot col punteggio di 6-4 4-6 6-4 e si è regalata al secondo turno una sfida molto interessante con la numero uno del seeding, Joanna Garland (6-0 6-0 contro Rut Galindo); per Zantedeschi, invece, una bella vittoria in rimonta sulla quinta testa di serie, Viktoria Morvayova. L’azzurra, in tabellone con una wild card, se la vedrà con Federica Rossi, che tra singolo e doppio ha lasciato per strada appena cinque giochi (6-2 6-1 contro Dawson, 6-2 6-0 in coppia con Tcherkes Zade contro Astigarraga/Farulla).

