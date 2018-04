Toni Nadal: “Allenare Djokovic? Non succederà ma sarebbe difficile dirgli no”

Da qualche mese si è separato dal nipote dedicando la gran parte del proprio tempo al lavoro in accademia. In un’intervista rilasciata a ‘La Vanguardia’, Toni Nadal si è espresso sulla differenza di stili tra l’attuale numero uno del mondo e Roger Federer: “Ho sempre apprezzato i colpi giocati in modo classico. Rafael impattava così già da quando era più piccolo. Ciò risultava necessario per vincere contro avversari più alti e grandi di età. Questa caratteristica lo ha sempre aiutato, sia in passato che oggi. Premesso questo se potessi scegliere preferirei che Rafael colpisse la palla come fa Roger“.

Alla luce del valzer di allenatori che ha visto recentemente coinvolto Novak Djokovic, è stato chiesto a Toni cosa farebbe se lo stesso serbo gli proponesse di lavorare con lui. “Non succederà ma ammetto che sarebbe difficile dire di no a Novak perché è un numero uno. Se non avesse giocato ad alti livelli contro Rafael non nego che mi sarebbe piaciuto seguirlo in un torneo. Allenarlo sarebbe come sedersi sulla panchina del Barcellona o del Real Madrid“.

Di tutt’altra opinione, invece, Toni Nadal sull’eventualità di ripartire dal basso con qualche nuova leva. Ad oggi, infatti, lo spagnolo non si sentirebbe in grado di allenare un ragazzino seppur di giovani speranze. “Oggi il mondo è cambiato totalmente e sarebbe complicato lavorare bene coi dei giovani. Non ho più l’età per seguire un ragazzino che non si comporta come dovrebbe”.

Luca Fiorino