David Haggerty: “L’importante è fare del tennis uno sport globale con un impatto internazionale”

Mettere da parte il fascino delle tradizioni e intervenire attraverso un cambiamento radicale. Questo è il pensiero di David Haggerty, presidente dell’ITF, che intende oramai da tempo rivoluzionare il format della Coppa Davis. In un’intervista rilasciata a Aipsmedia, Haggerty ha motivato le scelte e il motivo per cui si dovrebbe stravolgere un format rimasto immutato per decenni.

“Dal 2015 discutiamo sulla necessità di cambiare il format della Coppa Davis – afferma Haggerty –. Tutti i candidati alla presidenza sono d’accordo su questo punto e siamo tutti entusiasti di ciò che abbiamo presentato in collaborazione con il Gruppo Kosmos (guidato da Gerard Piqué) e con il sostegno finanziario di Rakuten. La nostra intenzione è organizzare una Coppa del Mondo di tennis che avvantaggi tutti”.

I soldi, come spesso accade, muovono il mondo. “Avremo un montepremi in denaro pari a 20 milioni da spartire tra le 18 squadre che prenderanno parte alla competizione. L’importante è fare del tennis uno sport globale con impatto internazionale che attragga investitori e potenti sponsor. Molte federazioni, per quanto spesso si giochi in una grande atmosfera, perdono molti soldi nell’organizzazione dell’evento. Con questo progetto tutte le federazioni guadagneranno più soldi grazie a ciò che risparmieranno dai premi per i loro giocatori. Il format prevede i round robin, partite al meglio dei tre set con la squadra vincente che dovrà giocare cinque gare in una settimana. Avremo bisogno di città che dispongano di almeno tre stadi e dieci campi d’allenamento. La manifestazione avrà luogo a novembre e si giocherà al coperto”.

Interrogato sulla mancanza di supporto da parte dei giocatori, il presidente Haggerty è stato piuttosto schietto. “Sono stato a Indian Wells e ho parlato con loro. Molti ci sostengono e hanno espresso chiaramente la volontà di non giocare quattro settimane all’anno. Questo progetto sarà molto più forte per l’ITF, sia in termini di impatto sociale che economicamente”, chiosa Haggerty che non esclude ulteriori cambiamenti alla proposta prima dell’incontro definitivo che si svolgerà dal 13 al 16 agosto ad Orlando.

