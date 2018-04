ATP Budapest: Matteo Berrettini esce di scena al secondo turno

Si ferma al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini all’ATP 250 di Budapest. Il romano, classe 1996 e n.104 del ranking mondiale, non è riuscito a vincere il quarto match consecutivo al Gazprom Hungarian Open 2018: ad avere la meglio sul giovane azzurro è Aljaz Bedene, numero cinque del seeding, che si è imposto col punteggio di 7-6(2) 4-6 6-4 in poco più di due ore e trenta minuti di gioco.

Sarà dunque il tennista sloveno il prossimo avversario di Lorenzo Sonego ai quarti di finale: ricordiamo che il tennista piemontese è riuscito ad avere la meglio sull’ex Top-10 Richard Gasquet in due set, regalandosi la vittoria più importante della carriera.

PRIMO SET – Inizio positivo per Matteo Berrettini che ottiene il break nel secondo gioco e si porta sul 2-0. L’azzurro resiste agli attacchi di Bedene fino al settimo game, nel quale cancella due chance del controbreak prima di vedersi costretto ad alzare bandiera bianca alla terza occasione. Sul 5-5, qualche brivido per il giovane azzurro che deve rimontare da 0-40. Nel tiebreak non c’è storia con Bedene che lo vince per sette punti a due.

SECONDO SET – Un break arrivato nel quinto game decide la frazione in favore di Matteo Berrettini. Il romano, acquisito il vantaggio, gestisce nella maniera giusta i propri turni di battuta e si aggiudica il set per 6-4, allungando la contesa al terzo.

TERZO SET – Primo game infinito vinto da Berrettini che conquista il break. L’azzurro resiste fino all’ottavo game, dove Bedene mette in mostra tutte le sue abilità in risposta e piazza il controbreak, addirittura a zero. Da questo momento in poi, l’azzurro stacca la spina, perde nuovamente il servizio senza vincere alcun punto ed esce di scena al secondo turno del torneo di Budapest.