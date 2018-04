ATP Budapest: Marco Cecchinato liquida Dzumhur in 59 minuti

Marco Cecchinato vince per la seconda volta nel giro di pochi giorni con Damir Dzumhur e strappa il pass per i quarti di finale dell’ATP 250 di Budapest.

Il palermitano, in tabellone come lucky loser, è riuscito a prevalere per la terza volta in carriera sul tennista bosniaco: punteggio di 6-3 6-1 in 59 minuti di gioco in favore del numero 92 della classifica mondiale che al prossimo turno se la vedrà con il vincente della sfida tra il tedesco Struff, numero sette del seeding, e il kazako Bublik.

Cecchinato raggiunge i quarti di finale in un torneo del circuito maggiore per la seconda volta in carriera. Nell’aprile 2016 si spinse fino a questo turno in quel di Bucarest, nel torneo che dalla scorsa stagione è scomparso dal calendario ATP ed è stato rimpiazzato proprio dall’Hungarian Open.

PRIMO SET – Parziale d’apertura pressoché impeccabile per il tennista azzurro che mantiene altissima la percentuale di prime in campo (88%) e concede davvero poco al suo avversario. Nel momento più importante, Dzumhur paga un passaggio a vuoto e perde la battuta nell’ottavo game; Cecchinato ringrazia, tiene il servizio a zero e chiude per 6-3 in poco più di 30 minuti.

SECONDO SET – Il bosniaco è davvero disastroso al servizio, vince zero punti con la seconda ed appena 9 su 21 con la prima, permettendo a Cecchinato di prendere il largo. L’italiano si porta rapidamente sul 4-0, concede il game della “bandiera” al suo sfidante e nel sesto game cancella due palle break da 15-40. Avanti per 5-1, gioca un tennis praticamente perfetto, opera il break a zero e chiude la contesa: 6-3 6-1, match perfetto per il palermitano.