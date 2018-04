Novak Djokovic: “Montecarlo è stato il primo torneo che ho giocato senza sentire dolore. Nadal? Il più forte di sempre sulla terra”

Novak Djokovic è torna oggi a giocare il torneo di Barcellona a distanza di 12 anni dall’ultima apparizione. Il serbo, dopo qualche segnale di ripresa lanciato a Montecarlo in cui è riuscito a superare Dusan Lajovic e Borna Coric prima di cedere il passo a Dominic Thiem, è stato sconfitto quest’oggi in tre set da Martin Klizan.

“A Barcellona sono stato accolto in maniera spettacolare. È una delle città più belle del mondo con persone meravigliose e amichevoli. Inoltre si respira anche una grande passione per il tennis. Vi sono molti club storici che hanno sfornato grandi giocatori”, ha affermato il serbo in conferenza stampa. “Inizialmente Barcellona non era in programma ma dopo Montecarlo il mio team ha ritenuto opportuno chiedere un invito per venire a giocare qui. Dopo tanti guai fisici, probabilmente Montecarlo è stato il primo torneo in più di un anno in cui non ho avvertito alcun disagio o dolore“, ha dichiarato Nole.

Nole spazia tra i ricordi e ripercorre i suoi inizi di carriera sul rosso pur ricordando che l’antagonista sulla terra battuta sarà ancora una volta Rafael Nadal. “La terra è la superficie su cui sono cresciuto in Serbia. Successivamente, durante la mia carriera, è vero che ho avuto più successo su veloce ma penso che col tempo sia migliorato molto anche sul rosso. Credo che nell’anno del titolo al Roland Garros abbia raggiunto il mio livello più alto. Il problema è che prima o poi nel corso di un qualsiasi torneo su terra incrocerai Rafa. Ora posso affrontarlo in un quarto di finale, questa è la realtà. Parto da una posizione più modesta e devo accettarlo. Spero che giocheremo grandi match come in passato. Mi sento pronto per questo, altrimenti non sarei qui. Nadal il migliore di sempre sulla terra? Sì, assolutamente e senza alcun dubbio. Forse qualche qualche anno fa avrei pensato a Vilas e Muster. È sempre difficile confrontare diverse generazioni ma è indiscutibile che Nadal sia il re della terra per il numero di titoli che ha vinto e per quello che ha fatto”.

Nonostante la tempesta che si è abbattuta negli ultimi tempi per via dell’infortunio, la sua vita non è diventata un incubo, tutt’altro. “Non è stato tutto buio, ci sono state anche molte luci in questi ultimi mesi. La mia famiglia e il mio modo di lavorare sono ancora alla base della mia felicità. Il tennis è la mia passione, il mio grande amore, ma non è tutto nella vita. Posso essere felice nonostante non stia giocando al meglio ogni settimana. Sono consapevole di ciò che ho raggiunto e ora devo lottare per recuperare quanto prima il terreno perduto. Questo periodo mi è servito ed ha rappresentato una grande lezione”.