Anabel Medina Garrigues riceverà una wild card per il tabellone principale di doppio del torneo di Madrid

Anabel Medina Garrigues torna in campo. La capitana della selezione spagnola di Fed Cup fa il suo rientro a sorpresa nel circuito WTA a distanza di quasi 2 anni dall’ultima apparizione ufficiale. Vincitrice di 11 tornei di singolare e di ben 28 titoli in doppio, la valenciana sarà nel tabellone principale di doppio del WTA Premier Mandatory di Madrid, in programma dal 06 al 13 maggio, in coppia con Arantxa Parra Santonja. Anabel Medina Garrigues, la scorsa stagione al fianco di Jelena Ostapenko nel successo inaspettato a Parigi, si mostra a dir poco entusiasta: “Non era un segreto che avrei giocato alcuni tornei prima di annunciare ufficialmente il ritiro – ha affermato la 35enne spagnola -. Mi sono preparata per poter arrivare al meglio a Madrid e godermi la Caja Magica davanti al pubblico spagnolo. Giocherò successivamente qualche altro torneo prima di dare l’addio definitivo ma sono sicura che le emozioni più forti saranno a Madrid. Mi rende ancora più felice la possibilità di giocare con Arantxa, una grande amica con cui condivido anche il lavoro in Fed Cup”.

Particolarmente soddisfatto anche Manolo Santana, direttore del Mutua Madrid Open, che ha celebrato il ritorno di Medina con grande enfasi: “Anabel è una giocatrice straordinaria con alle spalle una carriera fantastica. Tutti noi ricordiamo la partita che giocò qui a Madrid contro Serena Williams nel 2013. Dopo aver vinto 6-0 il secondo set è andata ad un passo dalla vittoria. Siamo felici e orgogliosi di concederle un invito per poter giocare in doppio”.

Luca Fiorino