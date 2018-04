Open Court: sarà “Slam Rosso” per Rafa? (di Marco Mazzoni)

Parlare di dominio non è sufficiente a descrivere lo status di Rafael Nadal sulla terra battuta. Il n.1 del mondo ha polverizzato ogni record su questa superficie, riscrivendo la storia del gioco e ridicolizzando la concorrenza. Numeri iperbolici, che anno dopo anno accrescono la sua leggenda. Inutile sciorinare uno dopo l’altro questi record, prendiamo soltanto quello appena raggiunto a Monte Carlo: undicesimo successo nello stesso torneo, cosa mai accaduta a questi livelli. E scorrendo questa particolare categoria, segue ancora lui, con i 10 titoli a Roland Garros e Barcellona. L’unico ad avvicinarsi Federer, con i 9 titoli ad Halle, ma in un torneo decisamente più modesto.

Si può discutere all’infinito sul Nadal tennista. Può piacere o meno il suo tennis, il suo duro agonismo, la sua estrema fisicità, che cela (in parte) una tecnica di gioco molto più raffinata di quel che fior di commentatori gli attribuiscono. Nadal è un gene diverso da quello che viene generalmente ritenuto “talento”. È un concentrato unico di talento. Un atleta fuori dal comune, che ha saputo lavorare come nessun altro per costruire ed affinare ogni aspetto tecnico e tattico alla ricerca della massima efficacia, arrivando molto vicino alla perfezione del genere. L’idealtipo di quello che il tennis su terra battuta è diventato nella sua evoluzione recente, tra materiali, condizioni di gioco e sviluppo fisico dei giocatori. Un tennista così forte, completo, continuo e indomabile da diventare praticamente imbattibile sul rosso quando è sostenuto dalla salute atletica. I numeri stanno a dimostrarlo, ma c’è di più del freddo rilievo statistico. Ci sono le sensazioni dal campo. Un Rafa sano “non sai come batterlo”. Questa è l’evidenza più drammatica per gli avversari. Non puoi fare gara di corsa, di lotta, perché lui è più potente, più veloce, più continuo. Non puoi pensare di sfiancarlo e di portarlo all’errore, perché nessuno come lui riesce a tenere dei ritmi così forsennati tirando drive percentualmente positivi, con pochi errori e che invece forzano il rivale a sbagliare. C’è riuscito solo quel Djokovic irreale del recente passato, una macchina se possibile ancor più infernale perché abbinava a doti “nadaliane” un maggior anticipo ed aggressività; una condotta tanto estrema che ha finito per consumare Novak così tanto da “rottamarlo”. Non puoi sperare di batterlo portandolo sull’uno-due, su schemi totalmente offensivi, perché le sue difese sono così efficaci che questo tipo di condotta a tutto rischio può farti vincere qualche game, magari un set (vedi alcune fiammate di Federer in passato, o pochissimi altri), ma alla lunga nessuno riesce a tenere con una tattica del genere. Vai fuori ritmo, commetti troppi errori, non riesci a tenere abbastanza da superarlo. Tornando indietro di qualche anno, sarei stato mooooooolto curioso di vedere una sfida tra questo immenso Nadal ed il miglior Kuerten, con le condizioni (palle/campi) con cui si giocava ai tempi del brasiliano. Guga aveva le armi ideali per reggere vs. Rafa: ricavava anche 20 Ace a match sul rosso, roba seria; con il suo modo di impattare non soffriva così tanto le palle molto cariche di spin; il drittone poderoso di Nadal si sarebbe scontrato nel cross sul meraviglioso rovescio del brasiliano, che riusciva in modo totalmente misterioso a tirar giù anche le pallate più velenose con anticipo, potenza e precisione devastante, flirtando con le righe senza ritegno. Forse Rafa sarebbe stato più tosto, e vincente; ma idealmente mi piace pensare che in 10 loro sfide, un bilancio “onesto” sarebbe stato 6 a 4 a favore dell’iberico, non oltre. Confronti generazionali impossibili, anche se i due si sono di fatto “sfiorati” ma senza potersi affrontare al proprio meglio. Guga non c’è più (sic, era uno dei tennisti più divertenti del recente passato!) e la concorrenza attuale non pare affatto adeguata a sconfiggere il n.1 su terra battuta. Ne ho parlato recentemente presentando la stagione sul rosso. Il primo grande torneo non ha fatto altro che confermare, o se possibile amplificare, le sensazioni ed ipotesi. Non si intravede all’orizzonte alcun reale competitor credibile. Aspetto Del Potro, ma dubito che possa davvero essere da corsa a Parigi, semmai un Master 1000; magari Madrid, dove le condizioni sono generalmente più rapide. Wawrinka è messo ancor peggio. Djokovic ha dato qualche segnale di risveglio, e magari di fronte all’eterno rivale potrebbe riaccendere improvvisamente quel fuoco interiore che pare sopito da tempo. Ma ipotizzare addirittura una vittoria di Novak in uno scontro diretto oggi sembra utopia. Thiem ha enormemente deluso. Deve crescere di condizione, ha poco tennis nelle gambe e nel braccio dopo lo stop per infortunio, ma il gap con Rafa, che l’anno scorso riuscì a colmare a Roma, oggi sembra un baratro invalicabile.

Quindi, che accadrà da qua a Parigi? Assisteremo ad una cavalcata solitaria di Nadal a Barcellona, Madrid, Roma e quindi Roland Garros? Probabilmente sì. Lo Slam Rosso 2018, impresa epocale, sembra alla portata di questo Nadal vista la sua superiorità e condizione, e la miseria della concorrenza, mai così bassa dal 2005, l’inizio del suo dominio. Una situazione fantastica per il maiorchino ed i suoi milioni di tifosi; ma che dovrebbe invece far riflettere il mondo del tennis (e chi lo governa…), perché una parte di stagione – generalmente tra le più belle – senza pathos, con risultati scontati e match poveri di contenuti e spettacolo non è un bene per nessuno. Nadal incluso.

Non si può addebitare niente al buon Rafa, sia inteso. Però come è possibile che non ci sia in giro uno spauracchio, un rivale credibile? Ne è passato di tennis dall’avvento di Nadal, e di rivali decenti ne ha avuti in passato. Rivali che ha sconfitto la maggior parte delle volte, ma che riuscivano a metterlo in difficoltà o almeno far partita. Alcuni, in ordine sparso: Davydenko, Nalbandian, Soderling, Djokovic, Murray, lo stesso Federer. Dove sono le nuove proposte? Non pervenute. L’unica loro speranza è che Nadal sia entrato in forma troppo presto, e che torneo dopo torneo qualcosa nel suo tennis (o nel suo fisico, delicato dopo tanta usura…) possa incepparsi. Scenario che ovviamente non auguriamo al n.1 Ma non sarebbe forse il caso di ripensare qualcosa sulle condizioni della terra battuta, magari velocizzando palle e campi, in modo da consentire anche a tennisti più offensivi di essere maggiormente competitivi e pericolosi? Probabilmente Nadal vincerebbe lo stesso, ma ne guadagnerebbe lo spettacolo. Non sarebbe poco.

Marco Mazzoni

@marcomazz