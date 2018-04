Sania Mirza sarà mamma ad ottobre

Ancora sei mesi di attesa prima del lieto evento. Sania Mirza, ferma ai box dalla scorsa stagione a causa di un infortunio al ginocchio, ha comunicato ieri attraverso un simpatico disegnino sui social che presto diventerà mamma. Lei e il marito Shoaib Malik, ex capitano della nazionale pakistana di cricket, aspettano infatti il loro primo figlio la cui nascita è prevista per ottobre. Ecco svelato il motivo di un rientro nel circuito così lungo e misterioso dell’asiatica. La fortissima doppista indiana ha giocato il suo ultimo torneo ufficiale a Pechino a cavallo tra settembre ed ottobre in coppia con Shuai Peng.

Luca Fiorino