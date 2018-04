Maria Sharapova: “Continuo a lavorare sodo per tornare a vincere tornei dello Slam”

La stagione di Maria Sharapova stenta a decollare. Dal rientro sui campi dopo la squalifica per doping, la russa ha tradito le alte aspettative riposte sul suo ritorno. A Stoccarda, proprio di questi tempi, rimetteva piede su un campo da tennis un anno fa raggiungendo le semifinali. Questa settimana, così come allora, la siberiana sarà nuovamente nel tabellone principale del torneo tedesco in virtù di un invito da parte degli organizzatori. L’ostacolo da superare al primo turno sarà Caroline Garcia, testa di serie numero 6, in un match sulla carta molto interessante.

“Non penso di aver generato aspettative particolari al mio ritorno dopo la squalifica. Sto ancora lavorando per trovare l’assetto e la forma migliore. Sto recuperando e ci vorrà un po’ di tempo prima di raggiungere questo traguardo. Una delle cose che più piace dello sport – confessa Sharapova alla CNN – è che malgrado sia spesso orientato al risultato tu possa compiere dei progressi anche quando perdi una partita. Questo è l’aspetto più difficile da capire. Ho ancora il desiderio di stare sul campo e lo avverto quando sono fuori e vedo che non sono dove dovrei essere. È un segnale di come io voglia ancora competere”.

La russa ha trascorso momenti memorabili nella sua carriera e vorrebbe provare nuovamente quelle stesse emozioni del passato. “Trovarsi all’ultimo punto di una partita, specialmente in una finale di uno Slam, è qualcosa di straordinario che fortunatamente ho vissuto cinque volte nella mia vita. Sarebbe inutile e ipocrita affermare che il mio obiettivo per quest’anno sia vincere un torneo di livello inferiore perché cerco sempre di essere tra le migliori. Ho sperimentato il brivido della vittoria, so cosa si prova e voglio vivere ancora quella sensazione. Continuo a lavorare per questo”.

Il ritiro non è mai stata un’opzione realmente presa in considerazione, mentre la presenza della siberiana a Tokyo 2020 rappresenta al momento un lontano miraggio, ovvero un pensiero tutt’altro che presente nella sua mente. “Non ho stabilito una tabella di marcia verso il ritiro ma ho sempre detto che avrei deciso da sola. Olimpiadi? Si è discusso molto di Tokyo. Alcune persone sostengono che andrò alle Olimpiadi e altre dicono il contrario. È divertente quando le persone parlano di te – sottolinea Sharapova -. Mi piacerebbe giocare un’altra Olimpiade ma non so se succederà e non voglio ancora saperlo. Il mio unico desiderio ora è continuare a lavorare e vedere come andrà”.





Luca Fiorino