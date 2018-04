ATP Budapest: Andreas Seppi si aggiudica il derby con Thomas Fabbiano

Andreas Seppi si aggiudica il derby tutto italiano con Thomas Fabbiano ed approda al secondo turno del torneo ATP 250 di Budapest: il tennista altoatesino, classe 1984 e n.55 del ranking mondiale, si è imposto in rimonta col punteggio di 4-6 7-5 6-3 in due ore e 25 minuti di gioco.

Al secondo turno incontrerà il vincente della sfida tra la wild card ungherese Piros e il russo Youzhny.

PRIMO SET – Si scambia poco nella frazione d’apertura, dove a farla da padrone sono stati i servizi. Andreas Seppi paga un passaggio a vuoto nel terzo game: l’altoatesino cede rovinosamente la battuta a zero e, complice il buon rendimento di Fabbiano, non riesce più a rimettersi in carreggiata. Il primo parziale se lo aggiudica il pugliese, 6-4.

SECONDO SET – Molta più lotta nel secondo set. Sia Seppi che Fabbiano si affrontano a viso aperto, concedono di più nei rispettivi turni di servizio: infatti, sono ben cinque i break in questa frazione. Tre se li è aggiudicati Seppi che, nel dodicesimo game, è riuscito a togliere la battuta a zero al suo connazionale: 7-5, si va al terzo.

TERZO SET – La frazione decisiva continua sulla falsa riga della precedente. Ancora tanti break, da entrambe le parti, ma a far la differenza è il turno di servizio perso da Thomas Fabbiano nel sesto gioco: il pugliese non sfrutta una palla game sul 40-30 e subisce il ritorno dell’avversario che piazza tre punti consecutivi ed opera il break.

Nei due turni di battuta seguenti, Seppi concede appena due punti a Fabbiano e non permette quindi al tennista di Grottaglie di rientrare in corsa: 4-6 7-5 6-3, Andreas è al secondo turno del Gazprom Hungarian Open 2018.