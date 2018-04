ATP Budapest: semaforo rosso al primo turno per Paolo Lorenzi

Continua senza fine il periodo negativo di Paolo Lorenzi. L’azzurro, classe 1981 e n.66 del ranking mondiale, è uscito di scena al primo turno del torneo ATP 250 di Budapest, battuto dal georgiano Nikoloz Basilashvili col punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e 21 minuti di gioco.

Per il tennista senese si tratta della settima sconfitta consecutiva. Non vince un match nel circuito maggiore dal 10 gennaio scorso, quando in quel di Sydney superò Albert Ramos-Vinolas in due set.

Nikoloz Basilashvili vince quest’oggi la 42esima partita nel circuito ATP e si regala un secondo turno piuttosto complicato contro il Next Gen canadese Denis Shapovalov, numero quattro del seeding.

PRIMO SET – A decidere la frazione d’apertura è un break maturato nel primo gioco: dopo quasi 10 minuti di battaglia, Basilashvili strappa la battuta a Lorenzi e si porta in vantaggio. Da qui in poi, il georgiano soffrirà davvero poco con il servizio a disposizione e chiuderà il parziale per 6-4 al quinto set point utile.

SECONDO SET – Paolo Lorenzi parte male anche nella seconda frazione: il senese cede la battuta a quindici nel primo gioco e si vede costretto a rincorrere per il resto del match. Basilashvili concede le briciole all’italiano e, nel settimo game, toglie nuovamente il servizio a Lorenzi: sul 5-2, non ha problemi il nativo di Tibilisi, attuale n.79 del mondo, che tiene a zero e archivia la pratica, raggiungendo il secondo turno del Gazprom Hungarian Open 2018.

Lorenzo Carini