ATP Budapest: Matteo Berrettini batte Attila Balazs e centra il secondo turno

È una vittoria di cuore per Matteo Berrettini. L’azzurro, classe 1996, batte Attila Balazs, wild card, col punteggio di 6-4 3-6 7-6(4) al primo turno del torneo ATP 250 di Budapest e centra il secondo successo in carriera nel circuito maggiore, dopo quello ottenuto ad inizio anno a Doha con Viktor Troicki.

Il romano, inoltre, conferma l’ottimo trend contro tennisti ungheresi: in quattro confronti diretti con tennisti magiari, infatti, Berrettini non ha mai perso. Oltre a Balazs, ha sconfitto anche Borsos e Fucsovics, oltre a Nagy nelle qualificazioni del Gazprom Hungarian Open 2018.

L’attuale numero 104 delle classifiche mondiali se la vedrà con Aljaz Bedene, quinto favorito del seeding, al secondo turno: tra i due non vi sono precedenti.

PRIMO SET – Matteo Berrettini è pressoché impeccabile al servizio nella frazione d’apertura. L’azzurro, trascinato da quattro aces e dal 100% di punti vinti con la prima (13/13), aggredisce Balazs quanto basta per toglierli la battuta: nel secondo game non sfrutta tre palle break, ma nel momento decisivo del set, vale a dire sul 4-4, è incisivo in riposta e opera il break a trenta.

La wild card ungherese si trova quindi con le spalle al muro e non può far altro che alzare bandiera bianca: 6-4 Berrettini.

SECONDO SET – L’azzurro mantiene alto il rendimento al servizio e, al tempo stesso, anche Balazs cresce con il fondamentale. C’è tanto equilibrio nel secondo parziale con il break decisivo che arriva nel sesto game: passaggio a vuoto piccolo, ma pesante, per Berrettini che perde il servizio ai vantaggi dopo aver annullato due palle break da 15-40. Balazs vince i successivi due game di battuta a zero e allunga la contesa al terzo: 6-3.

TERZO SET – Nella frazione decisiva c’è spazio per un break di Berrettini e l’immediato controbreak di Balazs fra secondo e terzo game, dopodiché c’è l’equilibrio più totale. Entrambi i giocatori non accusano particolari problemi al servizio (Berrettini annulla una palla break sul 30-40 nel settimo gioco, ma poi riesce a salvarsi) e si arriva al tiebreak dopo oltre due ore e dieci minuti di partita. Balazs mostra un po’ d’incertezza nei momenti clou e, sotto di un minibreak (4-6), non riesce a tenere la battuta: l’ungherese alza bandiera bianca, Matteo Berrettini centra il secondo turno.