ATP Budapest: esordio positivo per Marco Cecchinato

Buona la prima per Marco Cecchinato in Ungheria. L’azzurro, classe 1992 e n.93 della classifica mondiale di singolare, ha superato all’esordio nel tabellone principale il bosniaco Mirza Basic col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e 13 minuti di gioco e si è qualificato per il secondo turno del torneo ATP 250 di Budapest, dove affronterà il numero due del seeding Damir Dzumhur.

Cecchinato-Dzumhur sarà un remake dell’incontro di primo turno del Masters 1000 di Monte-Carlo. Pochi giorni fa, sulla terra battuta del Principato fu il giocatore palermitano ad imporsi per 6-3 6-2. In totale sono quattro i precedenti tra i due giocatori: situazione di equilibrio, 2-2, con l’azzurro che ha vinto i due scontri diretti giocati sulla terra battuta.

PRIMO SET – Marco Cecchinato, ripescato come lucky loser dopo aver perso al turno decisivo delle qualificazioni per mano dall’estone Zopp, fa sua la prima apparizione nel tabellone principale del Gazprom Hungarian Open, torneo che nel calendario ATP sostituisce, per il secondo anno di fila, la manifestazione di Bucarest.

Inizio sprint da parte dell’azzurro che nel giro di pochi minuti si porta sul 5-0 con due break di vantaggio: l’allievo di Simone Vagnozzi rimette parzialmente in carreggiata Basic, offrendogli il controbreak nel settimo gioco, ma poco più tardi è abile a chiudere per 6-3.

SECONDO SET – Il bosniaco aumenta la percentuale di prime di servizio ma, al tempo stesso, vince meno punti rispetto al primo parziale con questo fondamentale. Cecchinato ne approfitta e, dopo aver sprecato una palla break nel terzo gioco, strappa la battuta a Basic nel quinto. Proprio questo break fa la differenza, Marco rischia tantissimo nel decimo game ma, dopo aver recuperato da 15-40, chiude la contesa: 6-3 6-4, sesta vittoria in carriera nel circuito maggiore per l’azzurro.