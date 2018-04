Fed Cup 2018, Italia-Belgio 0-4: Flipkens/Mertens affondano le azzurre

Termina nel peggiore dei modi il weekend dell’Italia di Fed Cup a Valletta Cambiaso: nella sfida contro il Belgio, che metteva in palio un posto nel World Group 2019, le azzurre non sono riuscite a portare a casa nemmeno un match.

Archiviata la pratica da parte delle ragazze di Ivo Van Aken in seguito al rapido successo, arrivato all’ora di pranzo, di Elise Mertens su Sara Errani, è andato in scena il doppio che ha visto, ancora una volta, imporsi le tenniste fiamminghe senza particolari problemi. Risultato finale di quattro a zero.

A scendere in campo sono state da una parte Deborah Chiesa e Jasmine Paolini, dall’altra Kirsten Flipkens ed Elise Mertens che una settimana fa hanno trionfato in coppia insieme nel torneo WTA International di Lugano.

Il primo set è trascorso via piuttosto velocemente con le giocatrici belghe che hanno surclassato di vincenti il duo azzurro, che ha pagato la poca esperienza a questi livelli e, soprattutto, la poca abitudine a giocare incontri di doppio.

Più equilibrio, invece, nella seconda frazione con Chiesa/Paolini che hanno avuto le proprie chance per giocare alla pari e, per quanto possibile, sono riuscite a tenere testa alle più quotate avversarie. Punteggio finale di 6-1 6-4 in un’ora e 1 minuto di gioco per Flipkens/Mertens che si confermano essere una coppia davvero affiatata.

Lorenzo Carini