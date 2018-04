Nick Kyrgios salta Estoril e Madrid

Allarme “rosso” per Nick Kyrgios. L’australiano, reduce dalla sconfitta a Houston patita per mano del sempreverde Ivo Karlovic, salterà i tornei di Estoril e Madrid onde evitare di forzare i tempi di recupero. Il tennista di Canberra infatti continua a soffrire di un’irritazione al nervo ulnare con coinvolgimento posteriore del gomito che potrebbe mettere in serio pericolo la sua partecipazione anche per i tornei di Roma e Parigi. “Mi hanno consigliato di fermarmi immediatamente per riprendermi – ha postato su Instagram prima della successiva ufficialità dell’assenza ad Estoril e Madrid -. Dopo averci pensato attentamente, ho effettuato un’iniezione di corticosteroide per bloccare il dolore e l’infiammazione. Adesso per massimizzare il recupero devo riacquisire maggiore stabilità al gomito per poter esser presente il prossimo mese”.

Nubi all’orizzonte per l’australiano. Quando rientrerà?