David Ferrer riparte da Estoril. E intanto Novak Djokovic viene contattato dal direttore del torneo portoghese

David Ferrer giocherà il primo torneo stagionale sulla terra ad Estoril. Secondo quanto afferma il sito “Bola Amarela”, il tennista spagnolo, cancellatosi sia da Montecarlo che da Barcellona per godersi le prime settimane da neo papà, avrebbe confermato la propria presenza agli organizzatori del Millennium Estoril Open.

Il torneo portoghese, in programma dal 30 aprile sino al 06 maggio, potrebbe inoltre contare su un’altra presenza illustre. Il direttore del torneo, João Zilhão, starebbe infatti convincendo Novak Djokovic alla luce delle ultime dichiarazioni del serbo desideroso di accumulare match su match in preparazione agli appuntamenti clou della stagione sul rosso.

Queste le parole del direttore rilasciate a ‘Record’ in merito alla possibile partecipazione di ‘Nole’: “Stiamo parlando con l’entourage di Djokovic. Vediamo cosa accade”. La presenza o meno di Djokovic in terra lusitana dipenderà dal torneo di Barcellona. Nel caso in cui dovesse uscire prematuramente nel torneo catalano, allora le possibilità che il tennista di Belgrado figuri anche nel campo partecipanti di Estoril aumenteranno esponenzialmente.