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Challenger Tunisi: I risultati con il Live dettagliato delle Semifinali
21/04/2018 11:43 Nessun commento
Challenger Tunis | Terra | $75.000 – Semifinali
Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Joao Domingues vs Guido Andreozzi
CH Tunis
Joao Domingues•
0
4
Guido Andreozzi
0
4
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Domingues
4-4
G. Andreozzi
0-15
0-30
0-40
15-40
30-40
40-40
ace
A-40
4-3 → 4-4
J. Domingues
15-0
30-0
30-15
40-15
3-3 → 4-3
G. Andreozzi
15-0
30-0
40-0
3-2 → 3-3
J. Domingues
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
2-2 → 3-2
G. Andreozzi
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 2-2
J. Domingues
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
1-1 → 2-1
G. Andreozzi
0-15
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
J. Domingues
15-0
30-0
40-0
ace
0-0 → 1-0
2. [5] Thomas Fabbiano vs [Q] Daniel Gimeno-Traver (non prima ore: 14:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 3:30 pm)
1. Denys Molchanov / Igor Zelenay vs Jonathan Eysseric / Joe Salisbury
Il match deve ancora iniziare
TAG: Challenger Tunisi, Challenger Tunisi 2018, Thomas Fabbiano
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