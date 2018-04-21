Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Tunisi: I risultati con il Live dettagliato delle Semifinali

21/04/2018 11:43 Nessun commento
Thomas Fabbiano classe 1989
Thomas Fabbiano classe 1989

TUN Challenger Tunis | Terra | $75.000 – Semifinali

Court Central – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 11:00 am)
1. Joao Domingues POR vs Guido Andreozzi ARG

CH Tunis
Joao Domingues
0
4
Guido Andreozzi
0
4
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2. [5] Thomas Fabbiano ITA vs [Q] Daniel Gimeno-Traver ESP (non prima ore: 14:30)

Il match deve ancora iniziare


Court 1 – Ora italiana: 16:30 (ora locale: 3:30 pm)
1. Denys Molchanov UKR / Igor Zelenay SVK vs Jonathan Eysseric FRA / Joe Salisbury GBR

Il match deve ancora iniziare


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