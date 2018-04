Boris Becker: “La scelta di Djokovic? Dopo Miami era necessario un cambiamento”

Boris Becker non ha dubbi e appoggia in pieno la decisione presa da Novak Djokovic. In un’intervista rilasciata a L’Equipe, in merito alla scelta maturata dal tennista di Belgrado di riavvolgere il nastro e ripartire da Marian Vajda, l’ex coach del serbo si è espresso favorevolmente: “Onestamente, dopo averlo visto a Miami, ho pensato che fosse necessario un cambiamento. Conosco bene Marian – prosegue Boris Becker – ed è uno dei migliori allenatori con cui abbia mai lavorato. Marian e Novak sono stati molto uniti per anni. Credevo e credo tuttora fosse la cosa giusta da fare. Lo stile di Marian è perfetto per Novak. Un allenatore deve dire al giocatore ciò che non vuole sentire. Nole è intelligente e la sua forza è il carattere ma non è un computer su cui basta premere semplicemente un pulsante. Devi convincerlo e spiegargli perché è importante fare determinate cose. Una volta che ha recepito il messaggio diventa come una macchina”.

Sui motivi della separazione tra Djokovic ed Agassi, Boris Becker rimane piuttosto vago. “Perché la collaborazione con Andre Agassi non ha funzionato? “È difficile dirlo dall’esterno. Sicuramente il fatto che Novak non abbia giocato per molto tempo non ha aiutato” ha concluso il tedesco.

Novak Djokovic prenderà parte settimana prossima al torneo ATP 500 di Barcellona e sarà seguito da Marian Vajda almeno sino al termine della stagione sul rosso.