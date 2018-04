Challenger Francavilla al Mare: Il Tabellone di Qualificazione. Due azzurri sono teste di serie

Challenger Francavilla | Terra | e43.000

(1) Hoang, Antoine vs Duran, Guillermo

Krawietz, Kevin vs Ocleppo, Julian

(WC) Cirelli, Daniele vs Gennaro, Dante

(WC) Di Ianni, Ercole vs (7) Zhang, Zhizhen

(2) Viola, Matteo vs Uzhylovskyi, Volodoymyr

(WC) Picchione, Andrea vs Muller, Alexandre

Marcora, Roberto vs Mager, Gianluca

(WC) de Bernardis, Alessio vs (6) Vanni, Luca

(3) Kuzmanov, Dimitar vs Di Nicola, Gianluca

Rikl, Patrik vs (WC) Guerra, Davide

Gengel, Marek vs Kellovsky, Dominik

Vega Hernandez, David vs (8) Benchetrit, Elliot

(4) Coppejans, Kimmer vs Vavassori, Andrea

Licciardi, Pietro vs Gonzalez, Maximo

Jahn, Jeremy vs Panfil, Grzegorz

(WC) Del Federico, Andrea vs (5) De Loore, Joris

CENTER COURT – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Dimitar Kuzmanov vs Gianluca Di Nicola

2. [4] Kimmer Coppejans vs Andrea Vavassori

3. [WC] Andrea Del Federico vs [5] Joris De Loore

4. [2] Matteo Viola vs Volodoymyr Uzhylovskyi

5. Kevin Krawietz vs Julian Ocleppo

6. [WC] Ercole Di Ianni vs [7] Zhizhen Zhang

GRANDSTAND – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. David Vega Hernandez vs [8] Elliot Benchetrit

2. Pietro Licciardi vs Maximo Gonzalez

3. [WC] Alessio de Bernardis vs [6] Luca Vanni

4. Roberto Marcora vs Gianluca Mager

5. [1] Antoine Hoang vs Guillermo Duran

COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Marek Gengel vs Dominik Kellovsky

2. Patrik Rikl vs [WC] Davide Guerra

3. Jeremy Jahn vs Grzegorz Panfil

4. [WC] Andrea Picchione vs Alexandre Muller

5. [WC] Daniele Cirelli vs Dante Gennaro