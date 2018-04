Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 23 aprile)

Settimana ricca di tornei under 18 in giro per il mondo. Ecco la panoramica completa di tutti i tennisti italiani impegnati la prossima settimana nelle manifestazioni del circuito Juniores.

Ricordiamo che, a partire da sabato 28 aprile, avrà inizio la seconda tappa italiana del circuito internazionale giovanile: dopo Firenze, i migliori giocatori del panorama tennistico si sfideranno a Salsomaggiore Terme (G2).

23eme Open International de Beaulieu-sur-Mer (Francia – G1 – Terra outdoor)

Q: Matteo Arnaldi, Federico Arnaboldi, Giacomo Dambrosi, Gabriele Bosio, Giuseppe La Vela

MD: Lorenzo Musetti, Davide Tortora, Giulio Zeppieri, Filippo Speziali

42nd Medias-sen-Sibiu Junior ITF Tournament (Romania – G2 – Terra outdoor)

Q: Laurentiu Junior Boici, Matteo Ruzzi

MD: Michele Vianello, Marco Furlanetto

The 40th Slovakia Cup 2018 (Slovacchia – G2 – Terra outdoor)

Q: Riccardo Perin

MD: Emiliano Maggioli, Riccardo Di Nocera, Fabrizio Andaloro

Nottingham Junior International (Gran Bretagna – G4 – Cemento outdoor)

MD: Lorenzo Rottoli, Lorenzo Lorusso, Fausto Tabacco, Giorgio Tabacco, Mattia Bernardi

II ITF Juniors Gran Canaria Yellow Bowl (Spagna – G5 – Terra outdoor)

MD: Daniel Bagnolini

Serbia Junior Tour 2018 / Nis (Serbia – G5 – Terra outdoor)

MD: Luca Castagnola

23eme Open International de Beaulieu-sur-Mer (Francia – G1 – Terra outdoor)

Q: Isabella Tcherkes Zade, Lisa Pigato, Federica Rossi

MD: Elisabetta Cocciaretto

The 40th Slovakia Cup 2018 (Slovacchia – G2 – Terra outdoor)

MD: Enola Chiesa

12ème Tournoi International Juniors de Tlemcen (Algeria – G2 – Terra outdoor)

MD: Anita Bertoloni

42nd Medias-sen-Sibiu Junior ITF Tournament (Romania – G2 – Terra outdoor)

MD: Melania Delai

II ITF Juniors Gran Canaria Yellow Bowl (Spagna – G5 – Terra outdoor)

Q: Jennifer Ruggeri, Gloria Contrino

MD: Chiara Girelli, Rubina Marta De Ponti

Lorenzo Carini