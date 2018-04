WTA Stoccarda: Il Tabellone di Quali. Nessuna azzurra presente

WTA Stuttgart Premier | Indoor | $816.000

(1) Cornet, Alizé vs Seguel, Daniela

Perrin, Conny vs Korpatsch, Tamara

(WC) Middendorf, Julia vs Kostyuk, Marta

Cadantu, Alexandra vs (8) Pera, Bernarda

(2) Diyas, Zarina vs Bouzkova, Marie

Stollar, Fanny vs (WC) Gabric, Anna

Yastremska, Dayana vs Melnikova, Marina

Paquet, Chloe vs (5) Kanepi, Kaia

(3) Witthoeft, Carina vs Honcova, Michaela

Zaja, Anna vs Hobgarski, Katharina

Ferro, Fiona vs Dodin, Oceane

Muchova, Karolina vs (6) Vondrousova, Marketa

(4) Hsieh, Su-Wei vs (WC) Gerlach, Katharina

Krejsova, Petra vs Kudermetova, Veronika

(WC) Rueffer, Lena vs Badosa Gibert, Paula

Frech, Magdalena vs (7) Lepchenko, Varvara