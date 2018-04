Novak Djokovic giocherà il torneo ATP 500 di Barcellona

Sarà la migliore edizione della propria storia. Così l’ATP 500 di Barcellona ha voluto celebrare la presenza di un parco giocatori di lusso arricchita dall’ultimo ingresso di Novak Djokovic. Il serbo, che ieri in conferenza stampa a Montecarlo aveva espresso il desiderio di poter ricevere una wild card per Barcellona o Budapest, è stato infatti accontentato dagli organizzatori del BcnOpen BancSabadell. Nole ha inoltre precisato, sempre nella giornata di ieri, che Marian Vajda lavorerà con lui almeno sino al termine della stagione su terra. L’obiettivo primario sarà giocare più match possibili per acquisire maggiore fiducia e feeling con il nuovo attrezzo. In Spagna il tabellone presenterà ai nastri di partenza inoltre Rafael Nadal, Grigor Dimitrov, Dominic Thiem e David Goffin.

Luca Fiorino