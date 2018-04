Fed Cup – Spareggio World Group 2019 – Italia vs Belgio. Domani parte la sfida. In campo per prima Jasmine Paolini

Sabato e domenica a Genova, sulla terra rossa di Valletta Cambiaso, va in scena la sfida di Fed Cup tra Italia e Belgio, valida per i play-off/promozione per il World Group 2019.

Sarà Jasmine Paolini domani ad aprire le danze per i colori italiani contro Elise Mertens. A seguire Sara Errani sfiderà Alison Van Uytvanck.

vs Valletta Cambiaso ASD, Genoa, Italy Surface: Clay – Clay, Outdoor

Sabato 21 aprile – Ore 13:30

Jasmine Paolini – Elise Mertens

Sara Errani – Alison Van Uytvanck

Domenica 22 aprile – Ore 12

Sara Errani – Elise Mertens

Jasmine Paolini – Alison Van Uytvanck

Deborah Chiesa/Jessica Pieri – Kirsten Flipkens/Elise Mertens