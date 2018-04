Stan Wawrinka ritornerà in campo a Madrid

Dopo due interventi al ginocchio sinistro e un primo ritorno fatto di sole tre vittorie in quattro tornei ad inizio anno, Stan Wawrinka ha deciso che è giunta l’ora di ritornare in campo.

Stan sarà al via al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 4 al 13 maggio. Lo ha annunciato lo stesso giocatore sottolineando come l’obiettivo “sarà quello di ritrovare il livello fisico e tennistico, prima di riprendere il cammino della vittoria”.