Benoit Paire: “Non sono felice della mia vita. A volte vorrei starmene a casa tranquillo al posto di giocare”

L’inquietudine di Benoit Paire non conosce confini. Il francese, a secco di vittorie dal torneo di Miami, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “L’Equipe” in seguito alla battuta d’arresto subita a Montecarlo per mano di Feliciano Lopez. Il tennista di Avignone è apparso confuso e disorientato in ogni sua parola pronunciata.

“Mi sento stanco – afferma il transalpino –. Non sono felice della mia vita e ciò traspare anche sul campo da tennis. In questo momento non so davvero cosa fare. Sono iscritto a Barcellona ma non ho idea di che farò in futuro, se prendermi una pausa fino al Roland Garros o addirittura Wimbledon. Esistono altre cose nella vita oltre al tennis. Amo giocare, è il mio lavoro, ma delle volte semplicemente vorrei starmene a casa tranquillo in compagnia della mia famiglia e dei miei amici“.

Fra i tanti pensieri che albergano nella mente di Paire, c’è anche un problema alla schiena che lo tedia da un po’ di tempo.

“Sono molto usurato. I problemi alla schiena di cui soffro possono essere il motivo per cui mentalmente non sono al top. Dovrei avere la mente sgombra per fare risultati ma non ci riesco. Ho dovuto fare due infiltrazioni in due mesi e mezzo. I medici mi dicono di andare avanti ma è stancante fare controlli ogni giorno” chiosa Paire.