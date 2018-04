Caroline Wozniacki potrebbe boicottare il torneo di Miami

Caroline Wozniacki ha recitato in una delle partite più controverse della stagione contro Monica Puig nel secondo turno del torneo WTA di Miami.

La danese, che è stata sconfitta dalla campionessa olimpica in carica, ha accusato al termine dell’incontro di aver ricevuto minacce e insulti dai rumorosi tifosi portoricani presenti al campo.

Wozniacki, insoddisfatta della mancanza di supporto da parte dell’organizzazione, ha lasciato aperto alla possibilità di boicottare il torneo.

“James Blake [il direttore del torneo] ha affrontato cose del genere in passato e speravo che avere una posizione rispettosa, ma non l’ha fatto. Penso che fosse importante che parlasse e dicesse qualcosa su questo argomento ma non è stato così. Prenderò una decisione riguardo alla possibilità di giocare il torneo quando la data si avvicinerà”.