Da Chiasso: In-Albon sorprende la finalista uscente Von Deichmann. Allineati i quarti di finale del torneo ITF femminile da $25.000 con sole due seeds sopravvissute

Il gran caldo si è reso protagonista degli ottavi di finale del torneo ITF femminile da $25.000 di Chiasso, rendendo ancora più importante la componente fisica delle giocatrici che si contendevano un posto ai quarti di finale. A farne le spese è stata una delle maggiori osservate della settimana, Teliana Pereira, ex top 50 WTA, che ha pagato a caro prezzo i tanti turni giocati, essendo dovuta passare attraverso le qualificazioni. La tennista brasiliana ha lottato per due ore e mezza contro la numero 8 del seeding, l’ungherese Dalma Galfi, che però è uscita vincente. La tennista magiara ha fatto prevalere sulla distanza il tennis solido e completo che la contraddistingue, chiudendo in rimonta 4-6 6-3 6-3.

La Galfi, unica di due teste di serie a raggiungere i quarti, se la vedrà domani contro Georgiana Raluca Serban, che ha liquidato in due set agevoli la svizzera Tess Sugnaux. La rumena sta mostrando una grande condizione e fiducia nel proprio tennis e non si farà certamente intimorire dalla classifica della rivale in una sfida che vale un posto in semifinale.

L’altra favorita del seeding ancora in gioco è la numero uno del tabellone, Maryna Zanevska, che però ha dovuto faticare nuovamente per conquistare la vittoria contro la tedesca Anne Schaefer. Le due ore e mezza necessarie per chiudere 6-7(3) 6-2 6-2 potrebbero pesare nella giornata di domani, quando dovrà affrontare l’olandese Cindy Burger, che ha sconfitto in due set Xenia Knoll con il punteggio di 6-4 7-6(4).

Sempre nella parte alta, domani si scontreranno per un posto in semifinale Andreea Amalia Rosca ed Anastasya Grymalska, arrivando però a questo match in maniera totalmente opposta: la rumena ha mostrato un tennis sfavillante lasciando solamente 3 giochi alla francese Tessah Andrianjafitrimo, mentre la tennista azzurra ha dovuto ribaltare una partita iniziata con il piede storto contro la russa Marina Melnikova. La ragazza abruzzese ha comunque chiuso in due ore e quaranta con il punteggio di 2-6 7-6(6) 6-2.

La sorpresa di giornata però è arrivata per mano della Wild Card svizzera Ylena In-Albon, che ha seguito i propri consigli dichiarati ieri a termine del primo turno e non ha mai perso il focus in una partita pressoché perfetta contro la seconda testa di serie, Kathinka von Deichmann. La ragazza svizzera ha mostrato grandissima solidità e trovato il modo di arginare il potente servizio della ragazza del Liechtenstein. 6-4 6-3 il risultato finale, stesso medesimo con cui Katarina Zavatska ha sconfitto Jessika Maleckova per guadagnarsi un posto ai quarti, proprio contro la In-Albon.

I quarti inizieranno alle 10.30 di domani presso il TC Chiasso e saranno ad accesso gratuito. Per ulteriori informazioni, seguire le pagine Facebook ed Instagram del torneo @ChiassOpen e l’hashtag #CO18.