Masters 1000 Monte Carlo: Il programma dei quarti di finale

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [4] Grigor Dimitrov vs [6] David Goffin

2. [1] Rafael Nadal vs [5] Dominic Thiem

3. Kei Nishikori vs [2] Marin Cilic

4. Richard Gasquet vs [3] Alexander Zverev

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Simone Bolelli / Fabio Fognini vs Raven Klaasen / Michael Venus

2. [4] Bob Bryan / Mike Bryan vs Pablo Cuevas / Marcel Granollers

3. Grigor Dimitrov / David Goffin vs [3] Oliver Marach / Mate Pavic

4. Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin vs Juan Sebastian Cabal / Robert Farah