Masters 1000 Monte-Carlo: Andreas Seppi cede in tre set a Nishikori

Si ferma agli ottavi di finale la corsa di Andreas Seppi al Masters 1000 di Monte-Carlo. Il tennista altoatesino, classe 1984 e n.62 del ranking mondiale, è stato battuto da Kei Nishikori col punteggio di 6-0 2-6 6-3 in un’ora e 46 minuti di gioco.

Il giapponese, ex numero quattro al mondo ed attuale numero 36 della classifica ATP, se la vedrà con Marin Cilic nella giornata di domani. Impegno piuttosto complicato, quindi, per il nativo di Shimane che ha già affrontato il croato per tredici volte in carriera, vincendo in sette occasioni. Negli ultimi tre scontri diretti, tutti giocati tra il giugno e il novembre del 2016, ad imporsi è sempre stato Cilic; nell’unico confronto sulla terra battuta, a Barcellona nel 2014, vinse il nipponico in due set (6-1 6-3).

Nonostante la sconfitta, Andreas Seppi può ritenersi comunque soddisfatto per il livello di gioco che è riuscito ad esprimere nel Principato. Partito dalle qualificazioni, dove ha battuto in sequenza Alex De Minaur e Marcel Granollers, si è spinto sino al terzo turno, battendo nel tabellone principale Kyle Edmund e Guillermo Garcia-Lopez, lucky loser iberico che ha alzato bandiera bianca dopo un’estenuante battaglia di oltre due ore.

A sorridere è anche la classifica del giocatore azzurro che da lunedì sarà almeno numero 55: fa registrare un +7 molto importante, dunque, il tennista di Caldaro che ora si sposterà a Budapest per la disputa di un altro torneo sulla terra battuta.

PRIMO SET – Sul Campo dei Principi, non c’è partita. Kei Nishikori è troppo solido, Andreas Seppi non può nulla contro il gioco del nipponico e la frazione scorre via piuttosto velocemente. Tre turni di battuta per l’azzurro, tre break: il suo avversario si mostra solido col servizio a disposizione, concede pochissimo e vince il set per 6-0 in appena 25 minuti. Per Seppi si tratta del trentesimo bagel subito in carriera, il secondo stagionale dopo quello con Albot a Marrakech.

SECONDO SET – C’è finalmente equilibrio tra Seppi e Nishikori, ma per questo gli spettatori hanno dovuto attendere più del dovuto. Nel terzo gioco, l’italiano sciupa due opportunità di break ma riesce a rifarsi qualche istante più tardi, quando Nishikori paga un passaggio a vuoto e cede il servizio ai vantaggi. Seppi conferma il vantaggio, vola sul 4-2 e addirittura incrementa il vantaggio togliendo un’altra volta la battuta a Nishikori, letteralmente uscito dal campo.

Sul 5-2, Seppi non ha alcun problema a tenere la battuta grazie a un Nishikori che non lotta più di tanto, sapendo di aver compromesso in maniera decisiva il parziale.

TERZO SET – Il giapponese, reduce dai successi su Berdych e Medvedev, si porta subito 0-40 nel secondo game, ma Seppi si mostra solido e riesce a recuperare lo svantaggio. Avanti per 3-2, ecco che Nishikori torna a farsi pericoloso in risposta: i giocatori si spartiscono i punti, sul 30-40 però c’è la zampata vincente del nipponico che opera il break.

Un break che costa carissimo a Seppi, bravo comunque ad annullare un match point nell’ottavo gioco prima di alzare bandiera bianca in quello seguente: l’altoatesino lascia il Campo dei Principi a testa alta, salutato caldamente dai tantissimi italiani presenti sugli spalti. Ora più che mai, Andreas è consapevole di poter ottenere grandi risultati sulla terra battuta.

La partita punto per punto



ATP Monte Carlo Andreas Seppi Andreas Seppi 0 6 3 Kei Nishikori Kei Nishikori 6 2 6 Vincitore: K. NISHIKORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Seppi 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Lorenzo Carini