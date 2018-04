Masters 1000 Monte Carlo: I risultati degli Ottavi di Finale. Novak Djokovic eliminato da Thiem

È terminato agli ottavi di finale il percorso di Novak Djokovic (ATP 13) a Monte Carlo. Al rientro dalle competizioni dopo la separazione con il coach André Agassi, il serbo è stato superato in tre set da Dominic Thiem (7), vittorioso in rimonta per 6-7 (2/7) 6-2 6-3. Al prossimo stadio della competizione non ci sarà dunque la super sfida con Rafael Nadal (1), che non ha comunque lasciato scampo al russo Karen Khachanov (38) con il punteggio di 6-3 6-2.

Hanno staccato un biglietto per i quarti di finale nel Principato anche David Goffin (10), che ha battuto 6-4 7-5 Roberto Bautista Agut (16), Alexander Zverev (4), il quale ha avuto la meglio nel derby tedesco di Jan-Lennard Struff (61) per 6-4 4-6 6-4, e anche Grigor Dimitrov (5), impostosi per 4-6 6-3 6-4 su Philip Kohlschreiber (40). Ha invece alzato bandiera bianca Milos Raonic (22), alle prese con un problema al ginocchio destro, lasciando così via libera a Marin Cilic (3).

Masters 1000 Monte Carlo 1000 | Terra | e4.872.105 – Ottavi di Finale

COURT RAINIER III – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Jan-Lennard Struff vs [3] Alexander Zverev



ATP Monte Carlo Jan-Lennard Struff Jan-Lennard Struff 4 6 4 Alexander Zverev [3] Alexander Zverev [3] 6 4 6 Vincitore: A. ZVEREV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 A-40 3-5 → 4-5 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 2-5 → 3-5 J. Struff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 J. Struff 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-1 → 2-2 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 A. Zverev 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-1 → 1-1 J. Struff 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Zverev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-4 → 6-4 J. Struff 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 5-3 → 5-4 A. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 J. Struff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Zverev 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-3 → 3-3 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 J. Struff 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 J. Struff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Zverev 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 4-5 → 4-6 J. Struff 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 4-5 A. Zverev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 3-4 → 3-5 J. Struff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 A. Zverev 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 J. Struff 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 A. Zverev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 J. Struff 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 A. Zverev 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-0 → 1-1 J. Struff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

2. [9] Novak Djokovic vs [5] Dominic Thiem



ATP Monte Carlo Novak Djokovic [9] Novak Djokovic [9] 7 2 3 Dominic Thiem [5] Dominic Thiem [5] 6 6 6 Vincitore: D. THIEM Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-5 → 3-6 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace ace 3-4 → 3-5 N. Djokovic 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Thiem 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 2-5 → 2-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-4 → 2-5 D. Thiem 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 2-4 N. Djokovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* df 6-6 → 7-6 N. Djokovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 4-5 N. Djokovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 3-5 D. Thiem 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 N. Djokovic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 1-4 N. Djokovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 N. Djokovic 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [1] Rafael Nadal vs Karen Khachanov



ATP Monte Carlo Rafael Nadal [1] Rafael Nadal [1] 6 6 Karen Khachanov Karen Khachanov 3 2 Vincitore: R. NADAL Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 4-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 2-0 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 K. Khachanov 0-15 df 0-30 0-40 df 15-40 4-3 → 5-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 3-0 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 1-0 → 2-0 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0

4. [14] Milos Raonic vs [2] Marin Cilic



ATP Monte Carlo Milos Raonic [14] Milos Raonic [14] 0 0 Marin Cilic [2] • Marin Cilic [2] 0 0 Vincitore M. Cilic per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 M. Cilic 0-0

COURT DES PRINCES – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Roberto Bautista Agut vs [6] David Goffin



ATP Monte Carlo Roberto Bautista Agut [11] Roberto Bautista Agut [11] 4 5 David Goffin [6] David Goffin [6] 6 7 Vincitore: D. GOFFIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 D. Goffin 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 5-6 → 5-7 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 D. Goffin 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 D. Goffin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 0-3 → 1-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 0-2 → 0-3 D. Goffin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 D. Goffin 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Goffin 15-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Goffin 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-0 → 1-0

2. [4] Grigor Dimitrov vs Philipp Kohlschreiber



ATP Monte Carlo Grigor Dimitrov [4] Grigor Dimitrov [4] 4 6 6 Philipp Kohlschreiber Philipp Kohlschreiber 6 3 4 Vincitore: G. DIMITROV Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-4 → 6-4 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 5-3 → 5-4 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-3 → 4-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-3 → 3-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 G. Dimitrov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 G. Dimitrov 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 3-2 → 4-2 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 G. Dimitrov 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 G. Dimitrov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 2-5 P. Kohlschreiber 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 G. Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 P. Kohlschreiber 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 G. Dimitrov 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 P. Kohlschreiber 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 G. Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

3. Mischa Zverev vs Richard Gasquet



ATP Monte Carlo Mischa Zverev Mischa Zverev 2 5 Richard Gasquet Richard Gasquet 6 7 Vincitore: R. GASQUET Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 R. Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 M. Zverev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 R. Gasquet 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Zverev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 R. Gasquet 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-0 → 1-1 M. Zverev 0-15 df 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 R. Gasquet 15-0 30-0 ace 40-0 2-5 → 2-6 M. Zverev 15-0 30-0 40-0 1-5 → 2-5 R. Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Zverev 0-15 15-15 15-30 15-40 1-3 → 1-4 R. Gasquet 0-15 0-30 0-40 df 0-3 → 1-3 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 R. Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 M. Zverev 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1

4. [Q] Andreas Seppi vs Kei Nishikori



ATP Monte Carlo Andreas Seppi Andreas Seppi 0 6 3 Kei Nishikori Kei Nishikori 6 2 6 Vincitore: K. NISHIKORI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 A. Seppi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-3 → 2-4 K. Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-2 → 2-3 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. Seppi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 K. Nishikori 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 A. Seppi 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 K. Nishikori 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Seppi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 A. Seppi 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 0-5 → 0-6 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 0-5 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 K. Nishikori 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 A. Seppi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

COURT 2 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Pablo Cuevas / Marcel Granollers vs [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut



ATP Monte Carlo Pablo Cuevas / Marcel Granollers Pablo Cuevas / Marcel Granollers 7 7 Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [5] Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut [5] 5 6 Vincitori: CUEVAS / GRANOLLERS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* df 4*-1 5*-1 6-1* 6-2* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 P. Cuevas / Granollers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 P. Cuevas / Granollers 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 P. Herbert / Mahut 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 3-3 → 3-4 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 40-15 3-1 → 3-2 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 2-0 → 2-1 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 P. Cuevas / Granollers 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 5-5 → 6-5 P. Cuevas / Granollers 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-5 → 5-5 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 P. Herbert / Mahut 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-3 → 3-4 P. Cuevas / Granollers 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 2-3 → 3-3 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Cuevas / Granollers 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 P. Herbert / Mahut 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 1-1 → 1-2 P. Cuevas / Granollers 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 P. Herbert / Mahut 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 0-0 → 0-1

2. [7] Jamie Murray / Bruno Soares vs Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin



ATP Monte Carlo Jamie Murray / Bruno Soares [7] Jamie Murray / Bruno Soares [7] 6 4 9 Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin Rohan Bopanna / Edouard Roger-Vasselin 3 6 11 Vincitori: BOPANNA / ROGER-VASSELIN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 9-11 R. Bopanna / Roger-Vasselin 0-1 R. Bopanna / Roger-Vasselin 0-1 0-2 0-3 0-4 0-5 1-5 2-5 3-5 3-6 3-7 4-8 5-8 6-8 6-9 7-9 8-9 ace 9-9 df 10-9 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 J. Murray / Soares 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 4-5 → 4-6 R. Bopanna / Roger-Vasselin 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 J. Murray / Soares 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 40-30 2-2 → 2-3 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 J. Murray / Soares 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 J. Murray / Soares 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 3-2 → 4-2 J. Murray / Soares 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 R. Bopanna / Roger-Vasselin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 2-1 → 2-2 J. Murray / Soares 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 R. Bopanna / Roger-Vasselin 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 J. Murray / Soares 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. [4] Bob Bryan / Mike Bryan vs [WC] Romain Arneodo / Hugo Nys