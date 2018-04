ITF Chiasso: esordio difficile ma vittorioso per Zanevska e Von Deichmann. Avanzano al secondo turno anche le svizzere In-Albon e Sugnaux, e l’italiana Grymalska

La seconda giornata del ChiassOpen, torneo ITF femminile da $25.000, ha dato vita a partite di grande qualità e pathos, sicché anche le prime due teste di serie hanno dovuto lottare duramente per guadagnarsi l’accesso al secondo turno.

Dopo la giornata nera per le teste di serie nella giornata di ieri, sembrava che nulla dovesse cambiare quest’oggi quando Maryna Zanevska si è trovata spalle al muro contro la conterranea qualificata Helene Scholsen: dopo due ore e quaranta di lotta, la Scholsen si è trovata a servire per portare a casa lo scalpo più prestigioso della sua carriera, ma la prima favorita del seeding ha sfruttato la maggior esperienza per ribaltare la situazione e chiudere 6-2 5-7 7-5. Nonostante le quasi 300 posizioni a separare le due, si sapeva che non sarebbe stato un esordio facile per la Zanevska, poiché l’avversaria arrivava da 12 vittorie consecutive e aveva mostrato grande fiducia nelle qualificazioni.

Vittoria in tre set anche per la seconda testa di serie, Kathinka von Deichmann, che ha dovuto recuperare da un set di svantaggio alla georgiana Ekaterine Gorgodze. Nei due parziali successivi, però, la ragazza del Liechtenstein e finalista uscente, si è dimostrata più cinica, trovando i break decisivi in chiusura di set per portare a casa la vittoria 4-6 6-4 6-3.

La sorpresa di giornata però è arrivata per mano della Wild Card svizzera Tess Sugnaux, capace di sorprendere la quarta favorita del seeding ed ex numero 57 del mondo Tereza Smitkova con il punteggio di 6-2 7-6 (6). La tennista elvetica ha mostrato grande carattere nel finale del secondo set, prima trovando il break sul 5-6 in favore dell’avversaria e poi salvando un set point sul 6-5 nel tiebreak per la ceca.

Esordio vittorioso anche per l’altra WC rossocrociata: Ylena In-Albon ha superato agevolmente l’ungherese Anna Bondar con il punteggio di 6-4 6-3. “Oggi mi sono sentita molto bene, anche perché è stata una bella battaglia, anche se lo score pare dire altrimenti,” ha commentato la diciannovenne: “lei gioca molto bene, concede poco e serve bene, quindi sono contenta della mia performance, anche se domani dovrò tenere meglio la concentrazione.”

Pur essendo “solamente” alla seconda apparizione, la In-Albon è quasi di casa, allenandosi con Gonzalo Vitale non lontano dai campi del TC Chiasso: “fa strano giocare un torneo senza dormire in albergo, ma nel proprio letto. Se posso essere onesta, non mi dispiace affatto! Qui poi sono tutti eccezionali e l’organizzazione è impeccabile. L’anno scorso non ho giocato bene, quindi quest’anno voglio fare di tutto per giocare meglio!”

Vittorie in due set anche per Anastasia Grymalska su Tayisiya Morderger, Anne Schaefer su Priscilla Heise, e Marina Melnikova, capace di estromettere la sesta testa di serie, Fiona Ferro, con il punteggio di 7-5 6-2. Teliana Pereira è invece uscita vittoriosa dalla prestigiosa sfida di primo turno contro la vincitrice del torneo nel 2015 Reka-Luca Jani: dopo tre set dal tennis di qualità assoluta, la ex top 50 del mondo WTA è riuscita a piegare la resistenza dell’ungherese, trovando l’accesso al secondo turno, dove affronterà un’altra tennista magiara, Dalma Galfi. Contrariamente alla Pereira, l’ottava favorita del seeding non ha dovuto faticare per più di un’ora, poiché Gaia Sanesi si è dovuta ritirare sul punteggio di 6-4 3-0.

Domani sono in programma tutti i secondi turni a partire dalle 10.30 e l'ingresso al TC Chiasso è gratuito per assistere agli incontri.