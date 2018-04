Masters 1000 Montecarlo: Andreas Seppi vince la battaglia contro Guillermo Garcia-Lopez

Lancia il tuo cuore davanti a te e corri a raggiungerlo. Al termine di uno splendido match in termini di intensità di gioco e pathos, Andreas Seppi si è imposto in rimonta sul lucky loser spagnolo Guillermo Garcia-Lopez col punteggio finale di 4-6 6-3 7-5 in 2 ore e 23 minuti di gioco. L’azzurro, proveniente dalle qualificazioni, è stato abile a non cedere di un centimetro sotto l’aspetto motivazionale e del gioco opposto ad un Garcia-Lopez decisamente ritrovato. Un successo prezioso che consente ad Andreas Seppi di entrare nella top 20 della race e che testimonia al contempo l’ottima stagione dell’allievo di coach Massimo Sartori. In virtù di questo successo, l’altoatesino accede agli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo dove affronterà Kei Nishikori.

PRIMO SET

Guillermo Garcia-Lopez apre le danze nel match al servizio. Sin dalle prime fasi dell’incontro lo spagnolo si mostra piuttosto centrato e ordinato nel suo schema tattico, tanto da conquistare il primo game senza concedere neanche un punto all’azzurro. Andreas Seppi, invece, stenta a carburare ed è immediatamente costretto a cedere la battuta ad un ottimo Garcia-Lopez, abile a variare il gioco e a a spingere non appena si presenta l’occasione giusta. Palle corte a fil di rete, dritto preciso, slice e accelerazioni di rovescio da manuale: il repertorio tennistico del tennista di La Roda è così ampio ed efficace che manda nel pallone l’altoatesino. Garcia-Lopez consolida il break di vantaggio e sale sul 3-0 senza ancora aver ancora perso un punto alla battuta. Nel quarto gioco arriva il primo scossone dell’azzurro, abile a prendere più volte in mano l’iniziativa e a sbloccarsi anche nel punteggio al termine di un battibecco tra lo spagnolo e il giudice di sedia su un dritto conclusivo dell’altoatesino inizialmente giudicato fuori. In virtù del primo game vinto, Andreas Seppi prende coraggio ed inizia a comandare le operazioni mentre Guillermo Garcia-Lopez perde l’iniziale smalto e incappa in un piccolo passaggio a vuoto condito da un paio di errori non forzati. L’azzurro strappa il servizio all’iberico e ricuce lo strappo sul 3-3 assicurandosi gli ultimi 3 giochi di fila. Arriva prontamente la reazione dello spagnolo che vince un ottimo game al servizio sfoderando un tennis solido e regolare proprio come ad inizio match. La partita è ora equilibrata ed il livello decisamente buono. Si procede on serve senza neanche più l’ombra di palle break sino al decimo game: Seppi subisce due accelerazioni improvvise di rovescio dello spagnolo, è bravo a raddrizzare il game procurandosi la chance per ristabilire la parità ma poi si incarta sbagliando dapprima uno schiaffo al volo di dritto e più avanti commettendo un doppio fallo sanguinoso che consegna all’iberico la palla set. Guillermo Garcia-Lopez si traveste da muro e si assicura il primo set per 6-4 in 44 minuti di gioco.

SECONDO SET

Andreas Seppi parte forte e strappa immediatamente il servizio allo spagnolo in avvio di frazione. L’azzurro non riesce a confermare il break di vantaggio e complice qualche gratuito di troppo e un po’ di frenesia cede prontamente la battuta. Guillermo Garcia-Lopez, questa volta, tiene il servizio e come un rullo compressore macina gioco e non dà respiro all’azzurro. Bravo Seppi, nonostante le difficoltà odierne, a contrastare l’onda d’urto di un superlativo Garcia-Lopez e a mettere in cascina il proprio turno di battuta e un break prezioso ottenuto in lotta. Avanti 3-2 e servizio, Seppi neutralizza due chance di controbreak e si porta sul 4-2 con gran decisione e per la felicità della gente sugli spalti. Lo spagnolo non molla l’osso e rimane in scia dell’azzurro sfoderando un paio di servizi vincenti niente male. La partita cala d’intensità e Andreas Seppi, nonostante un accenno di stanchezza, sale in cattedra e sfrutta un passaggio a vuoto dello spagnolo chiudendo il secondo parziale per 6-3. Ogni discussione è rimandata al terzo e decisivo set.

TERZO SET

L’azzurro si aggiudica con le unghie e con i denti il primo game della frazione non prima di aver salvato due palle break. Garcia-Lopez risponde presente e pareggia immediatamente i conti. Nel game successivo lo spagnolo opera il break imponendo il ritmo allo scambio e costringendo Seppi spesso alla fase difensiva. Entrambi, specialmente l’azzurro, sembrano pagare un po’ di fatica. Malgrado la spia della riserva quasi accesa, Seppi reagisce alla grande e di precisione e fioretto si riprende il maltolto agganciando l’iberico sul 2-2. Il match regala sprazzi di gran tennis, smorzate incantevoli e soluzioni di rovescio pregevoli. L’altoatesino, non pago, mette il piede sull’acceleratore e aumenta i giri del motore portandosi al timone della frazione. In un gioco in cui lo spagnolo sembrava potesse tranquillamente ristabilire la parità, Seppi gli mette pressione, non molla un punto e piazza il secondo break del parziale: l’azzurro guida 4-2 e servizio. Garcia-Lopez non è più costante da fondo e ha perso la profondità di gioco che gli aveva permesso di scompaginare i piani ad Andreas. Lo spagnolo ne sa una in più del diavolo e, grazie ad un paio di difese eccellenti, riesce ad arginare l’italiano operando il controbreak all’istante. Entriamo sempre più nelle fasi calde dell’incontro: l’iberico ricuce lo strappo sul 4-4 approfittando di un Seppi un po’ troppo falloso da fondo. L’azzurro si riscatta in men che non si dica ma Garcia-Lopez non è da meno. È una battaglia unica sino all’ultima goccia di sudore dove il cuore e la testa giocano un aspetto fondamentale, ancor più delle gambe. Con tutta la grinta possibile che ha in corpo, l’altoatesino pressa Garcia-Lopez e lo costringe a giocare sotto pressione l’ultimo game prima di un eventuale tie-break. Andreas Seppi non ci sta e chiude la contesa imponendosi col punteggio di i 4-6 6-3 7-5 in 2 ore e 23 minuti di gioco.

Luca Fiorino