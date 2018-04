Eugenie Bouchard devolve parte del compenso ottenuto dall’USTA in beneficenza

Le relazioni tra Eugenie Bouchard e l’USTA sembrano essere finalmente buone.

Dopo che la tennista canadese si è ritirata durante gli US Open del 2015, citando in giudizio l’USTA per negligenza ed ha vinto poi la causa, la Bouchard e la United States Tennis Association hanno condiviso una dichiarazione martedì.

Nella dichiarazione, entrambe le parti confermano che parte del compenso ricevuto dalla Bouchard sarà devoluto in beneficenza, al New York Junior Tennis and Learning (NYTJL). L’organizzazione, situata nel quartiere Bronx di New York, in cui ha la missione di sviluppare il carattere dei giovani attraverso il tennis.

L’importo donato dalla Bouchard non è stato divulgato.